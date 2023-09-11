Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Dokter Mendedikasikan Diri di Bidang Medis dan Kecantikan Gara-Gara Jerawat

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |22:00 WIB
Kisah Dokter Mendedikasikan Diri di Bidang Medis dan Kecantikan Gara-Gara Jerawat
Jerawat bandel. (Foto: Self magazine)
A
A
A

SEJATINYA masa kecil merupakan pondasi awal bagi seseorang dalam menyikapi hidupnya. Tidak jarang, pengalaman di masa itu pula yang akan membentuk seseorang dalam kehidupan yang akan datang. 

Dokter Imelda Tjoe, dip.AAAM (USA), Mbiomed (AAM), MHum, MKM mengatakan, sejak kecil dia sudah tertarik dengan medis dan kecantikan. Apalagi ia punya pengalaman masa kecil terkait dengan medis dan kecantikan.

dokter medis dan kecantikan

Pengalamannya di masa lalu menjadi kekuatannya untuk mencapai sukses sebagai dokter estetika di bidang kecantikan medis. Di balik keahliannya di bidang ilmu akupuntur medis, akupuntur kecantikan, hormon hingga gizi, laser flek, atau laser bopeng, hingga soal jerawat, ia pernah mengalami masalah kulit wajah berupa jerawat bandel di masa kecilnya.

Masalah itu ia alami pada usia 10 tahun. Lantaran tidak mendapatkan layanan memadai untuk menyembuhkan jerawat, dirinya kemudian bertekat untuk belajar giat dan menjadi dokter. Alasannya, dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu.

“Karena sejak umur 10 tahun saya mengalami masalah jerawat dan saya sudah berobat keliling di mana-mana dan tidak mendapatkan kesembuhan jerawat. Karena itulah saya bertekat menjadi dokter untuk menyembuhkan diri sendiri, orang sekitar dan keluarga, hingga sekarang semua orang agar dapat merasakan kulit mereka bersih,” tutur dokter berusia 40 tahun tersebut.

Sejak 2005, ia mendedikasikan hidupnya untuk bidang estetika tersebut. Tekatnya memang tidak main-main. Selain mengambil pendidikan di S1 Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia, dr Imelda sempat melangkang ke Singapura, Amerika Serikat hingga Perancis untuk menggali ilmu.

 BACA JUGA:

“Saya juga sempat Indonesia ambil di Universitas Prima Indonesia untuk mengambil bidang ilmu yang lainnya,” kata dia.

Dokter Imelda mengenang kembali masa-masa kala membuka praktek klinik kecantikan sendiri. Kini ia bisa menangani berbagai pasien dengan skill yang dimilikinya. Apalagi jika ia mampu membantu hidup orang lain menjadi lebih baik lewat penampilan menarik. Banyak orang yang datang ke kliniknya dengan kepercayaan diri kurang lantaran masalah seperti jerawat.

“Suatu hari saya berjumpa dengan pasien di luar klinik dan bertegur sapa seperti teman. Ia mengaku jauh lebih percaya diri dan mendapatkan jodoh karena penampilannya menjadi lebih menarik. Ini yang membuat saya ikut bahagia karena hidup orang lain dapat berubah menjadi lebih baik dengan ilmu kedokteran,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Namun, ada kalanya pula ia mendapati pasien yang kurang sabar dan menginginkan hasil instan.

“Padahal semua butuh proses. Ada juga yang membandingkan harga. Padahal kita menjual pengalaman dan jam terbang. Ini bukan persoalan harga saja, karena harga itu hal yang relatif,” ucap Dokter Imelda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/611/3191120//jerawat_dahi-pBqK_large.jpg
Bukan Dipencet, Ini 5 Cara Menghilangkan Jerawat Dahi Membandel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/482/3188844//radang-ti96_large.jpg
Waspada! Nyeri Perut Bawah Bisa Jadi Gejala Radang Usus, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/611/3188479//jerawat-khjN_large.jpg
Cara Mengatasi Timbulnya Jerawat Jelang Haid, Ini Tips Mengatasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188444//prabowo-trhJ_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menkes Kirim Dokter Magang Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3186098//gen_z-mtKn_large.jpg
Gen Z Umur 20 Tahun Bisa Kena Kanker Kolorektal, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184674//jantung-YWmA_large.jpg
Dokter Ingatkan Bahaya Fibrilasi Atrium, Risiko Stroke Bisa Naik 5 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement