Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Wanita Lebih Mudah Gemuk daripada Pria? Cek Faktanya Yuk

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |22:17 WIB
Apa Benar Wanita Lebih Mudah Gemuk daripada Pria? Cek Faktanya Yuk
Wanita gemuk. (Foto: Freepik)
A
A
A


BANYAK orang merasa wanita lebih mudah gemuk daripada pria. Padahal fakta sesungguhnya harus diketahui. Terkait kondisi kegemukan sendiri, salah satu anggapan yang ramai beredar adalah perempuan lebih mudah gemuk dibandingkan kaum pria. Namun apa benar faktanya demikian?

Menurut data pasien obesitas WHO pada tahun 2016, kasus obesitas pada pria dan wanita tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 11 persen.

 obesitas

Merujuk pada data di atas, ini artinya masalah kegemukan dan obesitas sebenarnya tidak memandang jenis kelamin dan usia. Meski memang ada beberapa faktor, mengapa wanita mengalami kenaikan badan lebih cepat daripada pria. Namun, bukan berarti kondisi ini akan selalu terjadi.

 BACA JUGA:

Beberapa faktor yang bisa terjadi mengapa wanita bisa lebih mudah gemuk dibanding pria, pertama ialah soal hormon. Pria dan wanita memiliki perbedaan kadar dan susunan hormon. Wanita ternyata punya kadar hormon testosteron hingga 15 sampai 20 persen lebih rendah dari yang dimiliki pria.

Padahal hormon tersebut berperan penting, dan bisa memicu terjadinya pembakaran lemak dan pembentukan otot. Sementara di sisi lain, ternyata tubuh wanita memiliki kadar estrogen dan progesteron yang lebih tinggi dari pria. Menurut penelitian dari Universitas Yale, hormon inilah yang berkontribusi dalam meningkatkan nafsu ngemil pada seseorang.

 BACA JUGA:

Faktor kedua yakni penggunaan alat kontrasepsi. Seperti diketahui, banyak wanita yang kerap mengeluhkan lebih cepat gemuk pasca menggunakan alat kontrasepsi, terutama kontrasepsi hormonal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181510//pekerj-MpRc_large.jpg
Perempuan Makin Aktif di Dunia Kerja, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3182015//working_mom-jtCA_large.jpg
Mitos vs Realita Karier untuk Working Mom, Apa Saja? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176240//wanita-khHX_large.jpg
Wanita Tewas di Musala Terminal Kalideres Diduga Kehabisan Darah Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172651//jyoti_dan_rumeysa_wanita_tertinggi_dan_terpendek_rekor_dunia-3ugP_large.jpg
Jyoti dan Rumeysa, Wanita Tertinggi vs Terpendek Rekor Dunia Tea Time Bersama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/612/3172641//wanita_tertinggi_dan_terendah-ZTBd_large.jpg
Momen Bersejarah, Wanita Tertinggi dan Terpendek di Dunia Saling Bertemu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/330/3172418//hadits-Andf_large.jpg
3 Hadits soal Tipu Daya Wanita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement