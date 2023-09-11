Apa Benar Wanita Lebih Mudah Gemuk daripada Pria? Cek Faktanya Yuk





BANYAK orang merasa wanita lebih mudah gemuk daripada pria. Padahal fakta sesungguhnya harus diketahui. Terkait kondisi kegemukan sendiri, salah satu anggapan yang ramai beredar adalah perempuan lebih mudah gemuk dibandingkan kaum pria. Namun apa benar faktanya demikian?

Menurut data pasien obesitas WHO pada tahun 2016, kasus obesitas pada pria dan wanita tidak jauh berbeda, yaitu sekitar 11 persen.

Merujuk pada data di atas, ini artinya masalah kegemukan dan obesitas sebenarnya tidak memandang jenis kelamin dan usia. Meski memang ada beberapa faktor, mengapa wanita mengalami kenaikan badan lebih cepat daripada pria. Namun, bukan berarti kondisi ini akan selalu terjadi.

Beberapa faktor yang bisa terjadi mengapa wanita bisa lebih mudah gemuk dibanding pria, pertama ialah soal hormon. Pria dan wanita memiliki perbedaan kadar dan susunan hormon. Wanita ternyata punya kadar hormon testosteron hingga 15 sampai 20 persen lebih rendah dari yang dimiliki pria.

Padahal hormon tersebut berperan penting, dan bisa memicu terjadinya pembakaran lemak dan pembentukan otot. Sementara di sisi lain, ternyata tubuh wanita memiliki kadar estrogen dan progesteron yang lebih tinggi dari pria. Menurut penelitian dari Universitas Yale, hormon inilah yang berkontribusi dalam meningkatkan nafsu ngemil pada seseorang.

Faktor kedua yakni penggunaan alat kontrasepsi. Seperti diketahui, banyak wanita yang kerap mengeluhkan lebih cepat gemuk pasca menggunakan alat kontrasepsi, terutama kontrasepsi hormonal.