HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Ayah Bisa Terkena Baby Blues?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:00 WIB
Apa Benar Ayah Bisa Terkena Baby Blues?
Ayah kena baby blues. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini baby blues atau masalah gangguan perubahan suasana hati memang sering kali terjadi kepada ibu. Ini terjadi karena si ibu dipengaruhi beberapa faktor perubahan fisiologis ibu, seperti hormon, masalah fisik, dan sebagainya.

Namun, ternyata baby blues ini juga bisa terjadi kepada para Ayah. Bahkan para ayah ini menunjukkan gejala yang hampir sama yang dialami para ibu saat baby blues.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association sekitar 10% Ayah bisa menjadi depresi sebelum atau sesudah bayi mereka lahir.

 ayah kena baby blues

 BACA JUGA:

“Semua orang tahu bahwa hormon ibu mungkin akan banyak berubah selama dan setelah proses kehamilan. Tetapi ada bukti juga yang menyatakan bahwa ayah dapat mengalami perubahan nyata dalam kadar hormon mereka ketika bayi sudah lahir," kata Dr Bea, dikutip dalam Cleveland Clinic.

Meskipun nampak sepele, karena mungkin terjadinya baby blues pada seorang Ayah tidak sebanyak kasus pada Ibu. Akan tetapi dr Bea menekankan, bahwa tidak ada yang memalukan tentang depresi pascapersalinan, pekerjaan baru seorang Ayah dengan waktu yang panjang serta tanpa gaji, tidak sedikit dari Ayah mungkin akan melakukan pekerjaan itu dengan tidak sungguh-sungguh. Sehingga mendukung timbulnya depresi pascapersalinan.

 BACA JUGA:

Untuk itu, mengetahui gejala dan penanganan baby blues juga penting untuk diketahui. Karena dengan begitu, setidaknya Ayah juga akan meminimalisir terjadinya baby blues pada Ibu, dan membuat pola pengasuhan anak menjadi lebih menyenangkan.

