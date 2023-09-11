9 Cara Menurunkan Darah Tinggi, Dicoba Segera!

JIKA seseorang punya penyakit darah tinggi, sebaiknya tidak diabaikan. Apalagi darah tinggi pemicu penyakit jantung dan stroke yang mematikan.

Oleh karena itu, Anda harus mencoba menerapkan gaya hidup sehat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dilansir dari Medical News Today, berikut ini sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

Berikut beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan di rumah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Simak penjelasannya.

1. Jalan kaki

Guna menurunkan tekanan darah tinggi Anda bisa berolahraga secara teratur. Olahraga teratur membantu membuat jantung lebih kuat dan efisien dalam memompa darah, sehingga menurunkan tekanan pada arteri. Anda dapat mencoba berjalan kaki selama 150 menit per minggu. Ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung.

2. Mengurangi Konsumsi Natrium

Natrium adalah kandungan yang banyak terdapat dalam garam, baik itu pada garam makanan, camilan, minuman ringan, maupun makanan kaleng. Konsumsi garam yang berlebih dapat memicu peningkatan natrium (sodium) di dalam tubuh, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab hipertensi.

Maka dari itu, penderita hipertensi selalu dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung garam. Kadar sodium untuk orang dewasa yang dianjurkan adalah sebanyak 1500-2000 mg per harinya setara dengan 6 gram garam atau 1 sendok teh garam per hari.

3. Memperbanyak Asupan Kalium

Salah satunya caranya memperbanyak konsumsi kalium dapat membantu pembuluh darah melawan kerusakan yang dipicu oleh natrium. Hal ini karena semakin banyak kalium yang dimakan, maka akan semakin banyak natrium dan juga air yang dapat dikeluarkan tubuh sehingga tekanan darah menjadi berkurang. Orang yang rutin mengonsumsi makanan kaya kalium akan cenderung memiliki tekanan darah normal. Beberapa makanan yang mengandung kalium bayam, pisang, susu sapi, kacang polong.

4. Menjaga Pola Makan Sehat

Jangan makan berlebihan sebab bisa meningkatkan obesitas yang memperbesar risiko serangan jantung dan stroke. Salah satu cara menurunkan darah tinggi adalah dengan memulai pola makan sehat berupa DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), seperti mengonsumsi buah, sayur, susu rendah lemak, dan biji-bijian utuh. Sejumlah buah penurun darah tinggi adalah buah yang mengandung kalium seperti jeruk, pisang, dan anggur.

5. Stop Merokok dan Minum Alkohol

Merokok dan mengonsumsi alkohol terus-menerus bisa meningkatkan hipertensi. Jika Anda yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan sering kambuh, ada baiknya untuk mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol segera.

6. Kurangi Asupan Gula

Sebuah penelitian menunjukkan hubungan antara asupan gula tambahan dan tekanan darah tinggi. Dalam sebuah penelitian, peningkatan konsumsi minuman manis dikaitkan dengan tingkat tekanan darah yang lebih tinggi pada anak-anak dan remaja. Pemahaman terkait pengurangan konsumsi gula harus segera di terapkan bahkan kepada anak-anak, hal ini merupakan upaya untuk menekan penderita tekanan darah tinggi dimasa yang akan datang.