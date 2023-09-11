5 Cara Jaga Kesehatan Mental, Pastikan Rajin Berolahraga dan Tidur yang Cukup

HARI Pencegahan Bunuh Diri Sedunia diperingati setiap tanggal 10 September. Peringatan ini merupakan salah satu komitmen bagi orang-orang di seluruh dunia terkait pencegahan tindakan bunuh diri.

Bunuh diri sendiri merupakan masalah yang kompleks. Penyebabnya tidak hanya karena alasan tunggal. Karena bisa dari interaksi yang kompleks dari faktor biologik, genetik, psikologik, sosial, budaya dan lingkungan.

Sebenarnya aksi bunuh diri ini dapat dicegah. Semua anggota masyarakat dapat melakukan tindakan yang akan menyelamatkan kehidupan dan mencegah bunuh diri pada individu dan keluarga.

Salah satunya yakni dengan menjaga kesehatan mental. Apa saja caranya? Berikut diantaranya, dilansir dari beberapa sumber, Selasa, (12/9/2023).

1. Mengatur pola makan

Tips pertama untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan rutin mengonsumsi makanan bergizi. Mulai dari buah, sayuran, ikan, dan biji-bijian yang bisa memberikan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi otak yang optimal.

Menghindari konsumsi makanan olahan dan mengandung gula yang berlebihan. Kurangi mengonsumsi alkohol agar emosi tetap stabil dan risiko gangguan mental bisa diatasi.

2. Memperkuat dukungan sosial

Masalah kesehatan mental juga bisa diatasi dengan dukungan sosial yang kuat. Rajinlah bersosialisasi dan berkomunikasi bersama teman, keluarga, atau terapis untuk membantu Anda dalam menghadapi tantangan mental.

Jaga hubungan yang sehat dan perkuat jaringan dukungan sosial, agar isolasi sosial bisa dikurangi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mental.

3. Menghindari kebiasaan buruk

Kebiasaan buruk seperti mengonsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat-obatan terlarang, atau merokok dapat memperburuk dan memengaruhi keseimbangan kimia otak yang bisa memperburuk gejala masalah mental. Hindari kebiasaan buruk sebagai bentuk dukungan terbaik bagi kesehatan mental Anda.