5 Buah yang Membantu Turunkan Berat Badan

MENURUNKAN berat badan kerap menjadi tantangan besar bagi banyak orang. Banyak makanan manis yang lezat dan sulit untuk ditolak yang membuat diet menjadi gagal.

Departemen pertanian AS merekomendasikan untuk mengisi setengah piring dalam makanan Anda dengan sayuran dan buah-buahan yang baik untuk kesehatan. Namun, meskipun buah itu sehat, mereka tetap memiliki kalori dan karbohidrat makanan yang menimbulkan lonjakan gula darah.

Namun faktanya, terdapat buah sehat yang dapat membantu menurunkan berat badan. Buah tersebut akan menimbulkan rasa kenyang lebih lama sehingga cocok untuk menurunkan berat badan.

Merangkum dari halaman resmi everydayhealth, Selasa (12/9/2023) berikut lima buah untuk membantu turunkan berat badan. Yuk disimak.

1. Pisang

Seorang ahli diet Kelsey Kunik, RDN mengatakan pisang adalah buah yang mengandung karbohidrat tinggi yang penuh dengan gula alami yang mitosnya susah untuk menurunkan berat badan.

Faktanya, sebagian karbohidrat dalam pisang berbentuk serat pektin dan pati resisten. Kedua zat ini justru dapat membantu mengatur gula darah, bukan menaikkannya, kata Lorenz. Maka dari itu pisang jika dikonsumsi dapat merasakan kenyang lebih lama, menjaga gula darah untuk tetap berenergi di dalam proses menurunkan berat badan.

2. Apel

Apel memiliki kandungan serat yang tinggi namun rendah kalori seperti buah-buahan yang lainnya. Ini tentu menjadi pilihan makanan yang cerdas jika Anda sedang berusaha menurunkan berat badan, kata Kristen Smith, RDN, pendiri 360 Family Nutrition di Atlanta.

"Makanan dengan serat tinggi dapat membantu memperlambat pencernaan dan membuat anda merasakan kenyang lebih lama," kata Smith.

Menurut Departemen Pertanian A.S. (USDA), satu buah apel berukuran sedang menyediakan 4,4 gram (g) serat, sekitar 17 persen dari nilai harian (DV) dan 94,6 kalori.

3. Alpukat

Mengonsumsi alpukat adalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan, yang memiliki makanan nabati yang berlemak baik. Sedangkan USDA menyatakan sekitar 82 persen kalori alpukat mengandung serat dan lemak-lemak baik.”

Dengan kandungan serat di dalam alpukat dapat menyehatkan jantung dan meningkatkan rasa kenyang. Seorang penelitian menunjukan bahwa orang yang memiliki kelebihan berat badan (obesitas) Disarankan untuk mengonsumsi alpukat yang dapat meningkatkan rasa kenyang selama enam jam dibandingkan mengkonsumsi makanan rendah lemak.