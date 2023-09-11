4 Alasan Kamu Mudah Kena Batuk dan Pilek, Simak Yuk

BATUK dan pilek bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Usai menginfeksi tubuh, virus penyebab pilek membutuhkan waktu hingga 3 hari sebelum mulai menyerang dan menunjukkan gejala.

Batuk dan pilek selama ini memang dianggap penyakit ringan tapi jangan disepelekan. Batuk dan pilek bisa tak kunjung sembuh dan akhirnya mengganggu seluruh aktivitasmu. Lalu apa saja alasan kamu mudah kena batuk dan pilek?

1. Alergi

Rinitis alergi adalah salah satu alasan utama di balik pilek, mata berair. Jadi, jika itu adalah tempat tertentu di mana Anda jatuh sakit atau pada waktu tertentu, Anda mungkin mengalami alergi. Ini bisa menjadi akut dan kronis. Jadi, cobalah dan kenali penyebabnya. Uap dan menjaga diri Anda tetap terhidrasi dapat membantu meringankan gejala.

2. Genetik

Jika salah satu dari orang tua Anda rentan terhadap alergi, ada kemungkinan Anda juga menderita alergi. Oleh karena itu, tetap periksa saat Anda batuk dan pilek, dan cari bantuan dari dokter.