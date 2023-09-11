Mengenal Penyakit Kutil (HPV), Jenis Kutil yang Dapat Menular

MENGENAL Kutil adalah pertumbuhan kecil dan non-kanker yang muncul ketika kulit terinfeksi salah satu dari banyak virus dari keluarga human papillomavirus (HPV). Virus memicu pertumbuhan sel ekstra, yang membuat lapisan luar kulit tebal dan keras di tempat itu.

Melansir dari situs WebMD, Senin (11/9/2023), pertumbuhan berwarna daging ini paling sering terjadi di punggung tangan, jari-jari, kulit di sekitar kuku, dan kaki. Kutil ini memiliki ukuran seperti kepala peniti hingga kacang polong dan terasa seperti benjolan kasar dan keras.

Kutil (HPV) sangat menular terutama ditularkan melalui kontak kulit langsung. Seseorang juga bisa menyebarkannya dengan menggunakan barang-barang seperti handuk atau pisau cukur yang telah menyentuh tubuh orang lain.

Kutil mungkin terlihat seperti titik-titik hitam yang terlihat seperti biji, yang merupakan gumpalan darah yang sangat kecil. Biasanya mereka muncul di bagian kulit yang rusak.

Pengobatan

Perawatan terbaik tergantung pada usia dan kesehatan seseorang. Tetapi tidak ada obat untuk HPV, jadi beberapa virus mungkin akan tinggal dan menetap di kulit setelah hilang dan muncul kembali nanti.

Dalam kebanyakan kasus, pada kulit tidak berbahaya dan bisa hilang tanpa pengobatan. Itu termasuk datar, meskipun mereka mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pergi. Namun, kelamin harus dievaluasi oleh dokter.

Meskipun dokter mencoba untuk membersihkan dengan cepat, sebagian besar metode untuk menghilangkannya memerlukan beberapa perawatan. Perawatan termasuk: