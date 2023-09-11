Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Kutil (HPV), Jenis Kutil yang Dapat Menular

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |10:00 WIB
Mengenal Penyakit Kutil (HPV), Jenis Kutil yang Dapat Menular
Mengenal kutil HPV. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL Kutil adalah pertumbuhan kecil dan non-kanker yang muncul ketika kulit terinfeksi salah satu dari banyak virus dari keluarga human papillomavirus (HPV). Virus memicu pertumbuhan sel ekstra, yang membuat lapisan luar kulit tebal dan keras di tempat itu.

Melansir dari situs WebMD, Senin (11/9/2023), pertumbuhan berwarna daging ini paling sering terjadi di punggung tangan, jari-jari, kulit di sekitar kuku, dan kaki. Kutil ini memiliki ukuran seperti kepala peniti hingga kacang polong dan terasa seperti benjolan kasar dan keras.

Kutil (HPV) sangat menular terutama ditularkan melalui kontak kulit langsung. Seseorang juga bisa menyebarkannya dengan menggunakan barang-barang seperti handuk atau pisau cukur yang telah menyentuh tubuh orang lain.

Kutil mungkin terlihat seperti titik-titik hitam yang terlihat seperti biji, yang merupakan gumpalan darah yang sangat kecil. Biasanya mereka muncul di bagian kulit yang rusak.

Kutil

Pengobatan

Perawatan terbaik tergantung pada usia dan kesehatan seseorang. Tetapi tidak ada obat untuk HPV, jadi beberapa virus mungkin akan tinggal dan menetap di kulit setelah hilang dan muncul kembali nanti.

Dalam kebanyakan kasus, pada kulit tidak berbahaya dan bisa hilang tanpa pengobatan. Itu termasuk datar, meskipun mereka mungkin membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk pergi. Namun, kelamin harus dievaluasi oleh dokter.

Meskipun dokter mencoba untuk membersihkan dengan cepat, sebagian besar metode untuk menghilangkannya memerlukan beberapa perawatan. Perawatan termasuk:

  • Pembekuan (cryotherapy)
  • Cantharidin
  • Asam salsilat
  • Operasi kecil
  • Operasi laser

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement