Irwansyah Patah Tulang Akibat Jatuh Berkuda, Simak 5 Cara Penanganannya

KABAR tak menyenangkan datang dari artis Irwansyah. Ia kini dirawat di salah satu rumah sakit akibat patah tulang di bagian tangan yang dialaminya. Suami Zaskia Sungkar itu mengalami kecelakaan akibat terjatuh saat dirinya sedang berkuda.

Melalui akun Instagram miliknya, @irwansyah_15, ayah satu anak itu mengunggah beberapa foto memperlihatkan ia yang terbaring lemah, dan tampak mencoba untuk tetap tersenyum dan kuat di depan anaknya, Ukkasya.

Namun Irwansyah menganggap hal ini adalah musibah dan rezeki dari Allah, sehingga dirinya tetap mengucap rasa syukur.

“Musibah dan rizki dari Allah, musibah karena tangan patah jatuh karena berkuda. Rizki karena semakin paham Allah kasih istri dan anak yang luar biasa sayang sama aku Masya Allah,” tulis Irwansyah, dikutip dalam Instagram miliknya @irwansyah_15.

Irwansyah yang terlihat menggenggam erat tangan sang anak, terlihat hanya menggunakan pakaian berwarna putih rumah sakit dengan dibalut sebuah selimut.

Lalu bagaimana penanganan patah tulang?

Dikutip dari Siloam Hospitals, berikut adalah langkah-langkah pertolongan pertama patah tulang yang perlu dilakukan.

1. Mengamati Kondisi Tubuh

Langkah awal dari pertolongan patah tulang yang perlu dilakukan adalah dengan mengamati kondisi korban secara umum terlebih dahulu. Amati kondisi korban dengan memeriksa tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, dan keberadaan luka terbuka pada tubuhnya.

Jika korban patah tulang tidak responsif, tidak bernapas, tidak ada denyut nadi, atau tidak bergerak, segera lakukan cardiopulmonary resuscitation (CPR) atau resusitasi jantung-paru untuk membantu mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi darah pada tubuh korban.

2. Menghentikan Perdarahan

Jika korban mengalami perdarahan, segera hentikan dengan menekan luka tersebut menggunakan perban, kain, atau pakaian yang bersih. Pastikan pula korban patah tulang dapat bernapas dengan baik. Baringkan korban dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuh. Jika memungkinkan, angkat kaki korban sedikit lebih tinggi dari bagian tubuhnya.

3. Membatasi Gerakan dan Aktivitas Fisik

Penanganan patah tulang berikutnya adalah dengan membatasi gerakan dan aktivitas fisik. Hindari memindahkan tubuh korban terutama jika leher atau punggungnya terluka. Pastikan pula bagian tubuh yang mengalami patah tulang tersebut tidak digerakkan secara berlebihan untuk meminimalkan rasa nyeri serta menghindari perburukan kondisi.