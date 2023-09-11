Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Menarik Rambut Sendiri Sampai Tercabut, Awas Tanda Gangguan Perilaku!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |11:31 WIB
Sering Menarik Rambut Sendiri Sampai Tercabut, Awas Tanda Gangguan Perilaku!
Menarik rambut sampai rontok. (Foto: Freepik)
SUSAH fokus, duduk diam, atau mengingat sesuatu merupakan tanda-tanda dari kondisi Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Namun, disamping itu ada gejala ADHD lain yang lebih mengejutkan dimana sang penderita kerap melakukan tindakan mencabuti rambut sendiri.

Kebiasaan tersebutlah yang kerap dikenal dengan nama ‘trikotilomania’, dan dapat terjadi pada orang dengan gangguan perilaku.

 mencabut rambut

Dikutip dari The Sun, dalam sebuah laporan baru-baru ini, para dokter di India mengingat kembali kasus seorang gadis berusia 25 tahun dengan ADHD yang suka mencabuti rambut kepalanya. Dia akan mencabut rambutnya hingga sepuluh kali sehari karena dia merasa gelisah sambil mondar-mandir di sekitar ruangan.

Dalam pemeriksaannya, dokter menemukan ada bercak kebotakan di kepalanya, terutama di daerah ubun-ubun kepala. Gadis tersebut juga menderita gangguan depresi berat, gangguan makan bulimia, dan serangan makan berlebihan karena olahraga berlebihan.

Para ilmuwan percaya bahwa perilaku mencabut rambut ini, secara kronis mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat dopamin, zat kimia otak yang mengatur suasana hati dan motivasi.

Bagi sebagian orang, hal ini terlihat seperti menikmati makanan, atau obat-obatan. Namun, perilaku yang berulang-ulang, seperti mencabuti rambut, juga bisa memicu serangan dopamin.

Seiring dengan rendahnya tingkat dopamin, penderita ADHD sering kali kesulitan mengatur emosinya. Mencabut rambut adalah strategi penanggulangan yang mengatur keadaan emosi negatif, seperti stres, dengan meningkatkan dopamin dan serotonin.

