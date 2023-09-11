7 Air Terjun Cantik di Pulau Sumba NTT, Keindahannya Memanjakan Mata Menenangkan Jiwa

PULAU Sumba di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi para petualang yang mencari petualangan tak terlupakan, salah satunya air terjun.

Air terjun Sumba merupakan salah satu destinasi yang wajib dijelajahi, disini Anda bisa menemukan ketenangan dan menikmati keindahan alam yang luar biasa.

Bagi kalian yang penasaran dengan Air terjun di Sumba, yuk simak ulasan yang Okezone rangkum dari berbagai sumber.

1. Air Terjun Kanabu Wai

Air Terjun Kanabu Wai terletak di Karikutana, Matawai La Pawu Kabupaten Sumba Timur. Air terjun adalah surga bagi pecinta alam dan petualang, karena akses menuju lokasi cukup sulit karena jalanan yang terjal.

Air terjun ini memiliki keindahan alam yang begitu memukau dengan ciri khas air terjun yang yang masih alami. Air terjun ini banyak dikunjungi pengunjung karena aliran airnya tidak terlalu deras, sehingga sangat cocok untuk bermain dan berenang.

Air Terjun Kanabu Wai di Sumba (instagram @umbustevie)

Nah, jika Anda ingin merasakan keindahan alam dan keunikan budaya di NTT, pastikan untuk mengunjungi Air terjun yang satu ini. Untuk menikmati keindahan air terjun ini tidak dipungut biaya alias gratis.

2. Air Terjun Waimarang

Air Terjun Waimarang terletak di Desa Waimarang, Melolo, Kelurahan Watuhadang, Kecamatan Umalulu. Air terjun ini populer di Sumba dan menarik perhatian di media sosial karena keindahan alamnya.

Keistimewaan dari air terjun ini adalah letaknya yang berada di antara tebing-tebing yang tinggi, sehingga menciptakan kolam alami yang indah dengan warna biru kehijauan yang indah.

Air terjun yang satu ini memiliki tiga tingkatan. Namun, yang sering dikunjungi para wisatawan adalah tingkatan yang ketiga.

Air Terjun Waimarang di Sumba Timur (Instagram @yohandratukore)

Akses menuju air terjun ini tergolong sulit karena harus jalan kaki dan mendaki, sehingga pengunjung harus hati-hati, terutama saat mencapai tingkatan kedua yang memiliki jalur terjal dan licin.

Air Terjun ini buka setiap hari pukul 08.00 sampai 17.00 WITA.Untuk menikmati keindahan air terjun ini tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, pengunjung harus membayar biaya parkir kendaraan seharga Rp10.000 untuk mobil, dan Rp5.000 untuk motor.

3. Air Terjun Lokomboro

Air Terjun Lokomboro berlokasi di Desa Lokomboro, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 62 meter, yang terbentuk dari pertemuan dua sungai dan digunakan sebagai pembangkit listrik.

Keindahan air terjun ini adalah tebing-tebing terjal yang membentuk aliran air, sehingga air tidak langsung jatuh ke kolam di bawahnya. Selain itu, suasana di air terjun ini sangat tenang dan asri. Udara dan airnya sangat segar cocok untuk mencari ketenangan saat liburan.

Akses menuju Air terjun ini cukup mudah dengan jarak sekitar 6-7 km dari jalan utama kota Waikabubak, arah Selatan.