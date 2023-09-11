5 Tempat Wisata Cantik di Sekitar Gunung Bromo, Pesonanya Memikat Jiwa

Gunung Bromo di Jawa Timur (Instagram @icarotakesphotos)

KEBAKARAN di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur masih berlangsung. Kebakaran dipicu aksi tak bertanggung jawab pengunjung yang menyalakan flare saat sesi pemotretan prewedding di Bromo.

Akibat ulah mereka, Bukit Teletubbies dan Savanna yang selama ini jadi salah satu spot favorit wisatawan di Gunung Bromo hangus terbakar dan pemadamannya harus dilakukan besar-besaran melibatnya banyak unsur.

Gunung Bromo selama ini jadi salah satu destinasi liburan favorit wisatawan di Jawa Timur. Pemandangan yang indah dan segala keunikan dari Bromo jadi daya tarik wisata.

Sekitar Gunung Bromo juga terdapat banyak spot wisata mengagumkan dan sering dikunjungi wisatawan. Yuk intip apa saja?

1. Air Terjun Madakaripura

Air Terjun Madakaripura berlokasi di Desa Lumbang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di sini, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan air terjun yang tinggi nan indah serta udara yang sejuk dan memanjakan para wisatawan.

Air Terjun Madakaripura

2. Bukit Kingkong

Kemudian ada Bukit Kingkong, salah satu spot terbaik untuk menikmati keindahan sunset. Bukit Kingkong berada di bawah puncak penanjakan 1 Gunung Bromo.

Bila ingin berkunjung ke sini, pastikan Anda datang lebih awal karena akan dipadati para wisatawan lainnya.

Bukit Kingkong

3. Seruni Point

Keindahan pemandangan di Seruni Point patut Anda saksikan saat berkunjung ke Gunung Bromo. Ini juga jadi destinasi yang tepat dan berada di kawasan dekat dengan Gunung Bromo.

Di sini, kamu Anda bisa menikmati indahnya sunset maupun sunrise cantik dengan udara Gunung Bromo yang segar.