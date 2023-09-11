Liburan Keluarga, Ini 5 Wisata Edukasi buat Belajar Sejarah hingga Flora Fauna di Surabaya

BILA memiliki rencana liburan di Surabaya, Jawa Timur, ada beberapa destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Salah satu yang bisa jadi ide destinasi yang seru dan bermanfaat ialah mengunjungi tempat-tempat wisata edukasi.

Di Surabaya, ada banyak tempat wisata dengan unsur edukasi yang cocok jadi pilihan saat liburan bersama anak dan keluarga. Mulai dari edukasi flora dan fauna, budaya, sejarah dan sebagainya.

Penasaran, tempat wisata edukasi seperti apa yang ada di Kota Surabaya? Berikut informasinya.

BACA JUGA:

Museum De Javasche Bank

Pertama ada Museum De Javasche Bank. Tempat wisata yang berlokasi di Jl. Garuda No.1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya ini cocok untuk keluarga dan anak-anak yang ingin memperdalam tentang ilmu sejarah Indonesia.

Gedung De Javasche Bank Surabaya (Wikimedia Commons)

Bangunan museum ini berdiri sejak 1910. Pengunjung bisa mempelajari banyak seputar sejarah kemerdekaan Tanah Air dan zaman kolonial Belanda.

Museum Sepuluh Nopember

Masih dengan museum, ada tempat wisata edukasi yakni Museum Sepuluh Nopember. Museum ini berlokasi di Jl. Pahlawan, Alun-alun Contong, Kec. Bubutan, Surabaya.

BACA JUGA:

Seperti namanya, museum ini merupakan destinasi wosata edukasi mengenai pahlawan di Tanah Air. Sebagai informasi, 10 November sendiri merupakan tepat Hari Pahlawan.

Ada banyak edukasi dan informasi mengenai sejarah kemerdekaan para pahlawan Indonesia yang patut dipalajari.

Museum Sepuluh November Surabaya (humas.surabaya.go.id)

Rumah Batik Surabaya

Kemudian ada Rumah Batik Surabaya. Destinasi wisata ini berlokasi di Jl. Putat Jaya Barat VIII B No.31, Putat Jaya, Kec. Sawahan, Surabaya.

Pengunjung yang datang ke tempat ini bisa melihat ribuan corak batik dan motif yang unik. Pengunjung juga bisa menyaksikan pembuatan batik dan kegiatan seru lainnya.