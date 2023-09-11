Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Digitalisasi Perizinan Event Mulai Diuji Coba, Sandiaga Berharap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |20:38 WIB
Digitalisasi Perizinan Event Mulai Diuji Coba, Sandiaga Berharap Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap digitalisasi layanan perizinan event secara terintegrasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif. Ini merupakan bagian dari aktualisasi reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Sandiaga menambahkan pihaknya akan maksimal untuk menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo dengan melakukan digitalisasi layanan perizinan event lintas kementerian dan lembaga.

 BACA JUGA:

"Bapak Presiden (Jokowi) ini selalu bertanya progres ini setiap berjumpa dan sebetulnya ini pertama kali yang beliau ingin lakukan lesson learn pasca pandemi, yaitu event learning recovery," ujar Sandiaga dalam konferensi pers uji coba digitalisasi layanan perijinan event di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin 11 September 2023.

 

Sandiaga mengharapkan dengan adanya digitalisasi perizinan event ini memudahkan para even organizer (EO) dan promotor untuk membuat event.

Dengan begitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

 BACA JUGA:

"Kita harapkan ini menjadi dorongan karena 3.000 event di Indonesia tahun ini akan menyumbang Rp162 triliun dan menciptakan banyak lapangan kerja," tambah Sandiaga.

