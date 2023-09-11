MotoGP Mandalika 2023, Sandiaga Optimis Kunjungan Wisatawan Meningkat 20 Persen

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis kunjungan wisatawan ke Lombok akan meningkat 20 persen saat gelaran MotoGP seri ke 16 di Pertamina Mandalika International Circuit, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 13-15 Oktober 2023.

Menurut Sandiaga, event MotoGP bisa dijadikan sebagai ajang promosi Mandalika sebagai destinasi sport tourism.

“Kamu juga memfasilitasi termasuk penyediaan lahan, penyiapan homestay, dan seluruh fasilitas pariwisata untuk siap-siap menyambut motoGP bulan depan,” ujarnya dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Sandiaga berharap MotoGP Mandalika 2023 lebih sukses dari tahun sebelumnya. Dia berharap kunjungan wisatawan juga lebih banyak dibandingkan event-event lain.

“Tahun ini kemungkinan dari jumlah World Superbike yang melebihi target di atas 60 ribu lebih (wisatawan), kita berharap MotoGP dengan persiapan yang lebih panjang tidak ada pembatasan, serta lebih banyak penerbangan langsung kita harapkan ada peningkatan sekitar 10-20 persen (kunjungan wisatawan),” paparnya.