Traveler Wajib Tahu, Ini Untung Rugi Pakai Skema Paylater saat Rencanakan Liburan!

SAAT merencanakan perjalanan liburan, banyak maskapai penerbangan maupun layanan pemesanan tiket daring yang menawarkan paket terbang sekarang, bayar nanti atau paylater.

Agen perjalanan dan konsultan perjalanan yang berbasis di Dubai, Richa Dev mengatakan bahwa skema paylater tidak selalu hemat biaya dan bebas risiko.

Dalam laporan Gulf News disebutkan bahwa layanan paylater membantu anggaran perjalanan menjadi lebih fleksibel sehingga seseorang bisa mendapatkan waktu ekstra untuk mengumpulkan tabungan yang diperlukan untuk perjalanan tersebut.

BACA JUGA:

“Dengan skema pembiayaan 'terbang sekarang, bayar nanti', Anda diberikan opsi untuk membayar reservasi pemesanan terkait perjalanan tanpa mengeluarkan biaya apa pun. Jika dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, sebagian besar pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Namun, jika melewatkan pembayaran, Anda dikenakan bunga,” kata Richa Dev seperti dilansir dari ANTARA, Senin (11/9/2023).

Menurut Dev, keuntungan utama bagi pelancong dadakan yang menggunakan skema pembayaran terbang sekarang, bayar nanti (FNPL) adalah setelah pemesanan selesai, seseorang dapat memulai perjalanan tanpa membayar apa pun ke agen perjalanan. Siklus pembayaran dimulai hanya setelah dia menyelesaikan perjalanan.

Manajer perencanaan perjalanan di operator tur Eropa berbasis di Dubai Sophia Sanchez mengatakan bahwa dalam skema pembiayaan seperti itu, pencairan dana dipecah menjadi jumlah kecil dan dibagi menjadi serangkaian pembayaran sehingga memberikan fleksibilitas kepada pembeli yang memiliki dana terbatas.

Seseorang harus melakukan pembayaran pertama saat memesan tiket atau check-out hotel saat bepergian.

BACA JUGA:

Sanchez dan Dev juga memperingatkan para pelancong untuk tidak mempertimbangkan rencana FNPL sebagai sarana perjalanan bebas risiko atau biaya dan menyarankan untuk memiliki dana cadangan sehingga fia dapat dengan mudah melunasi pinjaman tepat waktu tanpa menimbulkan penalti atau bunga apa pun.

Skema "terbang sekarang, bayar nanti" dapat menimbulkan persyaratan yang membingungkan, tantangan dalam mengajukan dan menyelesaikan perselisihan, serta persyaratan yang ketat.