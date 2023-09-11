Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Balita 2 Tahun Dibawa Ayahnya Naik Gunung Kerinci, Netizen: Kasihan Dedeknya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |02:00 WIB
Viral Balita 2 Tahun Dibawa Ayahnya Naik Gunung Kerinci, Netizen: Kasihan Dedeknya
Gunung Kerinci. (Foto: MPI/Nanang)
A
A
A

AKSI seorang ayah membawa anak balitanya mendaki Gunung Kerinci di Sumatera viral di media sosial. Netizen menanggapi beragam video tersebut, tak sedikit yang mengecam tindakan si ayah yang membawa anak berusia 2 tahun ke gunung api tertinggi di Indonesia itu, terlebih cuacanya dan jalur pendakiannya ekstrem.

Video tersebut dibagikan oleh akun Twitter @jangansokkerass. Dalam video itu terlihat sang ayah sedang berusaha memegangi kedua tangan balitanya yang ingin berjalan di lokasi yang terjal, menanjak, dan bebatuan.

Tak hanya itu, terlihat juga cuaca di atas gunung berkabut dan angin yang terdengar dari suara rekaman itu sangat kencang.

“Yoo semangat, adeknya dua tahun naik Gunung Kerinci,” ujar orang dalam video tersebut, seperti dikutip MNC Portal, Senin (11/9/2023).

Sang anak dalam video itu memakai jaket tebal warna pink, jeans dan juga sepatu pink. Sementara sang ayah memakai kaus hijau dipadukan dengan manset, topi, celana hitam, dan sepatu.

 Ilustrasi

“Nangis enggak mau digendong. Digendong aja yah?” kata sang ayah kepada anaknya.

Video tersebut kembali diunggah oleh akun @kegoblogan.unfaedah dan viral di Twitter.

“Seorang balita diajak orang tuanya ikut mendaki Gunung Kerinci,” tulis akun itu dalam keterangan fotonya.

Gunung Kerinci ketinggiannya sekitar 3.805 meter atau 12.484 kaki di atas permukaan laut. Ini adalah gunung tertinggi di Sumatera. Menuju Puncak Kerinci sangat menantang, ada jurang yang dalam dan cuaca yang ekstrem.

“Sumpah yah ini orang tuanya egois banget yah, apa nggk mikir bakalan ada hal yg buruk nantinya terjadi pada anaknya. Gimana menurut kalian gaes?” tambah akun itu.

Halaman:
1 2
      
