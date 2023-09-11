5 Kegiatan Liburan yang Cocok Buat Kaum Mageran, Salah Satunya Healing di Villa!

LAGI pengen banget liburan tapi mager? Mau stay di rumah aja selama libur tapi bosan? Nggak usah bingung! Soalnya, masih ada banyak jenis healing tanpa harus melakukan banyak aktivitas.

5 kegiatan liburan berikut ini cocok banget buat dilakukan oleh para kaum mageran. Jadi, Anda nggak perlu membuang waktu seharian di rumah dengan kejenuhan, namun juga tak perlu menguras tenaga saat liburan.

5 Kegiatan liburan yang cocok buat kaum mageran;

1. Spa

Jika Anda adalah tipe orang yang suka mengambil istirahat sejenak untuk melepaskan diri dari kepenatan kerja sambil menikmati enaknya berendam di air hangat dan dipijat, spa merupakan pilihan yang cocok saat libur tiba.

Dilansir dari WebMD, spa sangat bermanfaat untuk kesehatan, salah satunya dapat mengurangi dan menghilangkan stres, serta meredakan nyeri sendi dan otot. Pikiran juga jadi rileks sehingga Anda lebih siap untuk menjalani hari-hari berikutnya.

2. Bersantai di Pantai

Pantai merupakan salah satu destinasi wisata multifungsi. Oleh karena itu, tak heran jika pantai selalu diminati banyak wisatawan. Anda bisa melakukan berbagai kegiatan mulai dari berenang, olahraga air, snorkeling, keliling naik perahu, dan masih banyak lagi.

Tapi, buat Anda kaum mageran yang ingin pergi ke pantai, bisa banget lho buat sekedar rebahan di atas pasir sembari memanjakan mata dengan pemandangan alamnya yang indah. Jangan lupa pakai sunblock ya agar kulit tidak terbakar!

3. Nonton di Bioskop

Menonton film favorit di bioskop merupakan pilihan yang tepat buat Anda yang mau keluar rumah, tapi tidak ingin melakukan banyak aktivitas. Anda tinggal duduk manis menyaksikan film berlangsung, sembari ngemil popcorn atau pilihan menu lainnya.

4. Nongkrong di Kafe

Nongkrong di kafe merupakan salah satu jenis liburan yang asyik tanpa harus pergi jauh-jauh dari rumah. Anda bisa mencari kafe yang asyik di sekitar tempat tinggal untuk hangout bareng teman-teman.

Selain bisa menikmati lezatnya menu spesial yang mereka tawarkan, Anda juga bisa menyaksikan live music dan ikut menyanyikan lagu-lagu favorit sembari duduk santai di kursi yang nyaman.