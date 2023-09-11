Puji Event AKI 2023, Sandiaga: Produk Indonesia Tidak Kaleng-Kaleng

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno hadir resmi menutup acara Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2023 yang telah digelar selama 3 hari di Senayan Park Mall, Jakarta Pusat.

AKI menampilkan produk-produk karya pelaku ekonomi kreatif Indonesia dari 16 kabupaten/kota se-Indonesia mulai dari kuliner, kriya, fesyen, musik, film, hingga aplikasi game.

Dalam acara ini seluruh peserta program inkubasi dan desa kreatif Kemenparekraf turut memajang produk mereka.

Masyarakat umum juga dapat hadir secara gratis untuk berbelanja produk-produk lokal kreasi anak bangsa dalam acara ini.

Mengusung tema 'Collaboration Season' atau musim kolaborasi, kegiatan ini dilakukan guna mendorong kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

"Bisa kita lihat bagaimana produk-produk yang membanggakan telah menghiasi AKI. Ada total 7.000 lebih pelaku ekonomi kreatif sudah berpartisipasi, 428 jenama dan ada 28 yang terbaik saat ini hadir di Senayan Park,” ujar Sandi saat memberikan pidato penutupan gelaran AKI 2023, di Jakarta Pusat, Minggu kemarin.