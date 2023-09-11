Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Puji Event AKI 2023, Sandiaga: Produk Indonesia Tidak Kaleng-Kaleng

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:02 WIB
Puji Event AKI 2023, Sandiaga: Produk Indonesia Tidak Kaleng-Kaleng
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: ANTARA)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno hadir resmi menutup acara Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2023 yang telah digelar selama 3 hari di Senayan Park Mall, Jakarta Pusat.

AKI menampilkan produk-produk karya pelaku ekonomi kreatif Indonesia dari 16 kabupaten/kota se-Indonesia mulai dari kuliner, kriya, fesyen, musik, film, hingga aplikasi game.

Dalam acara ini seluruh peserta program inkubasi dan desa kreatif Kemenparekraf turut memajang produk mereka.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: MPI/Kiki Oktaliani)

Masyarakat umum juga dapat hadir secara gratis untuk berbelanja produk-produk lokal kreasi anak bangsa dalam acara ini.

Mengusung tema 'Collaboration Season' atau musim kolaborasi, kegiatan ini dilakukan guna mendorong kebangkitan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

"Bisa kita lihat bagaimana produk-produk yang membanggakan telah menghiasi AKI. Ada total 7.000 lebih pelaku ekonomi kreatif sudah berpartisipasi, 428 jenama dan ada 28 yang terbaik saat ini hadir di Senayan Park,” ujar Sandi saat memberikan pidato penutupan gelaran AKI 2023, di Jakarta Pusat, Minggu kemarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement