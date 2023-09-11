Resep Ikan Asam Pedas, Nikmat Disantap Bersama Keluarga

MASAKAN berkuah dan segar memang sangat cocok untuk dimakan di siang hari yang panas. Nah, salah satu menu yang cocok untuk dimakan adalah ikan asam pedas.

Dari namanya saja, kenikmatan menu ikan asam pedas ini sudah bisa dibayangkan. Rasanya yang pedas, gurih dan segar dari asamnya membuat menu ikan asam padas cocok disantap dengan nasi hangat.

Selain itu, adapula sayuran dari daun kemangi yang memberi aroma dan menambah kesegaran di menu ini. Nah, berikut resep membuat ikan asam pedas yang hangat dan segar seperti dilansir akun Instagram @firhanmci6.

Bahan Marinasi Ikan 10 Menit:

1 ekor ikan kakap ( atau ikan lain)

½ sdt garam

1 buah jeruk nips

½ sdt lada

Bahan Lainnya:

10 buah okra

2 batang sereh

5 lembar duan salam

6 lembar daun jeruk

1,5 Liter air

2 sdt kaldu bubuk

1 sdt penyedap

½ sdt garam

½ sdt lada

1 sdt gula

2 sdm full sauce tiram

30 butir rawit utuh

2 iket kemangi

2 buah tomat hijau

1 sdt cuka / 2 buah jeruk nipis