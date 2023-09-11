Kebanyakan Garam Sebabkan Rasa Pahit, Begini Penjelasannya

PENGGUNAAN garam dengan takaran yang tepat, dalam memberikan rasa nikmat pada makanan. Namun, terlalu banyak garam juga dapat menimbulkan sensasi rasa tak sedap berupa asam dan sedikit pahit.

Lantas, apa yang menyebabkan sensasi pahit karena terlalu banyak kadar garam? Berikut penjelasannya!

Dikutip dari National Institute of Health (NIH), Senin (11/9/2023) para peneliti menemukan bahwa kadar garam yang tinggi, memicu sel-sel rasa asam dan pahit pada tikus. Temuan ini mungkin membantu menjelaskan mengapa kadar garam yang tinggi tidak menimbulkan selera atau rasa nikmat pada makanan.

Rasa garam tergolong unik karena kebanyakan hewan akan mengkonsumsinya sampai tingkat tertentu, namun setelah itu menjadi tidak enak. Natrium dalam garam makanan (natrium klorida) merupakan ion penting yang digunakan di setiap sel tubuh.

Namun, kelebihan garam bisa berbahaya. Sel-sel reseptor rasa yang mengekspresikan saluran natrium epitel (ENaC) mendeteksi kadar garam natrium yang rendah, namun sel-sel di balik keengganan terhadap kadar garam yang lebih tinggi tidak diketahui.

Terlalu banyak garam akan mengaktifkan sel-sel yang merasakan rasa asam dan pahit, dan kemudian mengirimkan sinyal tidak menyenangkan ke otak dan mengubah gigitan lezat menjadi tidak enak.