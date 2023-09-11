Chef Fifin Liefang Ungkap Trik Ciptakan Nasi Goreng Nikmat

NASI goreng memang menjadi kuliner favorit banyak orang. Tapi, banyak orang yang biasanya salah dalam mengolah nasi goreng. Salah satu yang kerap salah adalah jenis nasi yang digunakan.

Biasanya, nasi yang digunakan untuk membuat nasi goreng adalah nasi yang pera dan bukan pulen ataupun lembek. Terkadang, demi bisa mendapatkan nasi yang siap diolah menjadi hidangan nasi goreng, nasi tersebut harus didiamkan terlebih dulu sampai dingin.

Tapi sebenarnya ada cara yang lebih praktis mendapatkan nasi sebagai bahan olahan nasi goreng tanpa perlu menunggu lama. Fifin Liefang alumni Master Chef Indonesia pun membagikan tips mudahnya!

Pertama, lakukan proses persiapan masak nasi seperti biasa seperti mencuci beras terlebih dahulu. Dalam video instagram-nnya, Fifin Liefang mencontohkan nasi untuk takaran 1 cup.

Setelah dicuci, masukkan beras ke dalam wadah rice cooker dan diberikan air yang sesuai untuk beras 1 cup. Jika sudah, jangan langsung dimasak, melainkan harus diberi bahan tambahan jika ingin hasil nasi pera dan siap jadi olahan nasi goreng.

Kuncinya, untuk ukuran 1 cup beras, Fifin menambahkan minyak satu sendok makan.