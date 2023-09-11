Resep Roti Bluder Khas Madiun, Teman Secangkir Kopi Panas

ROTI memang jadi sajian yang pas disantap sebagai teman secangkir teh atau kopi hangat.
Salah satu roti yang bisa Anda coba kali ini, yakni Roti Bluder khas Kota Madiun, Jawa Timur. Pasalnya, roti ini terkenal dengan teksturnya yang lembut, empuk dan halus karena dibuat dari perpaduan adonan roti dan adonan cake.
Apalagi belakangan ini Roti Bluder memang tengah viral di jagat maya, banyak orang yang penasaran dengan kelezatannya. Jika penasaran ingin membuatnya, bisa loh coba dibuat sendiri di rumah. Berikut resepnya, dilansir dari kanal Youtube Endeus, Senin (11/9/2023)
Bahan-bahan;
400 gram tepung terigu protein tinggi
85 gram tepung terigu protein rendah
85 gram gula pasir
25 gram susu bubuk
10 gram ragi instan
250 ml susu cair
100 ml santan sedang
3 butir telur, kocok lepas
100 g mentega
½ sdt garam
Isian;
100 gram cokelat meises
100 gram keju cheddar, parut halus
Bahan untuk olesan;
2 sdm susu evaporasi
1 kuning telur