Resep Roti Bluder Khas Madiun, Teman Secangkir Kopi Panas

ROTI memang jadi sajian yang pas disantap sebagai teman secangkir teh atau kopi hangat.

Salah satu roti yang bisa Anda coba kali ini, yakni Roti Bluder khas Kota Madiun, Jawa Timur. Pasalnya, roti ini terkenal dengan teksturnya yang lembut, empuk dan halus karena dibuat dari perpaduan adonan roti dan adonan cake.

Apalagi belakangan ini Roti Bluder memang tengah viral di jagat maya, banyak orang yang penasaran dengan kelezatannya. Jika penasaran ingin membuatnya, bisa loh coba dibuat sendiri di rumah. Berikut resepnya, dilansir dari kanal Youtube Endeus, Senin (11/9/2023)

Bahan-bahan;

400 gram tepung terigu protein tinggi

85 gram tepung terigu protein rendah

85 gram gula pasir

25 gram susu bubuk

10 gram ragi instan

250 ml susu cair

100 ml santan sedang

3 butir telur, kocok lepas

100 g mentega

½ sdt garam

Isian;

100 gram cokelat meises

100 gram keju cheddar, parut halus

Bahan untuk olesan;

2 sdm susu evaporasi

1 kuning telur