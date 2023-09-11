Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Isyana dan Angga Satu Panggung Bareng Taeyang SF9 di New York Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:59 WIB
Isyana dan Angga Satu Panggung Bareng Taeyang SF9 di New York Fashion Week
Angga-Taeyang-Isyana. (Foto: Coach)
A
A
A

PENYANYI Isyana Sarasvati dan Angga Yunanda terpantau hadir di gelaran Coach New York Fashion Week 2024 sebagai perwakilan dari Indonesia. Gelaran fashion ini berlangsung di Public Library, kota New York City.

Keduanya dipilih karena berhasil merepresentasikan Coach yang dikenal memiliki semangat optimisme dan berani mengekspresikan diri secara autentik. Mereka pun menggunakan karya terbaru Direktur Kreatif Coach Stuart Vevers untuk koleksi musim semi 2024 untuk pria dan wanita.

Isyana dan Angga

Mereka pun menyempatkan diri berfoto dengan Taeyang SF9. Isyana terlihat tampil memukau dengan mengenakan all over shearling shrunken aviator yang ikonik berkat aura warm vintage dan oversized collar-nya, yang memperlihatkan ciri khas Coach yang menonjolkan gaya muda dan autentik.

Isyana memadukan jaket shearling dengan long denim skirt yang memberikan kesan streetwear modern. Isyana memilih Coach rexy bag in signature canvas sebagai aksesorinya pada acara tersebut, yang dapat dikenakan sebagai top handle bag maupun crossbody.

Tampilannya semakin lengkap dengan Coach kenna bootie berwarna hitam yang mampu memberikan sentuhan chunky secara halus dan minimalis. The real stunning woman in that night

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/612/3116854/potret_isyana_sarasvati_saat_dampingi_suami_yang_raih_gelar_dokter_spesialis-akyS_large.jpg
5 Potret Isyana Sarasvati saat Dampingi Suami yang Raih Gelar Dokter Spesialis di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/194/3072880/isyana_sarasvati-Z9oH_large.jpg
Isyana Sarasvati Tampil ala Grunge Style, Ciptakan Kesan Vintage nan Classy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/33/3048639/vidi_aldiano-w4cl_large.jpg
Penyintas Kanker Indonesia akan Dihibur Vidi Aldiano hingga Isyana Sarasvati di Pertunjukan Musikal NURANIKU-PERJUANGANKU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040822/anggun_c_sasmi_dan_isyana_sarasvati-QgDt_large.jpg
Kolaborasi Apik Anggun C Sasmi dan Isyana Sarasvati Bawakan Lagu Lilin Lilin Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/612/3013921/potret-isyana-sarasvati-cosplay-jadi-wednesday-stylish-abis-YjBonN1TKr.jpg
Potret Isyana Sarasvati Cosplay Jadi Wednesday, Stylish Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013048/isyana-sarasvati-unggah-foto-bareng-avanged-sevenfold-netizen-berharap-kolab-bareng-25vRH9OovX.jpg
Isyana Sarasvati Unggah Foto Bareng Avanged Sevenfold, Netizen Berharap Kolab Bareng
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement