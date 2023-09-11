Isyana dan Angga Satu Panggung Bareng Taeyang SF9 di New York Fashion Week

PENYANYI Isyana Sarasvati dan Angga Yunanda terpantau hadir di gelaran Coach New York Fashion Week 2024 sebagai perwakilan dari Indonesia. Gelaran fashion ini berlangsung di Public Library, kota New York City.

Keduanya dipilih karena berhasil merepresentasikan Coach yang dikenal memiliki semangat optimisme dan berani mengekspresikan diri secara autentik. Mereka pun menggunakan karya terbaru Direktur Kreatif Coach Stuart Vevers untuk koleksi musim semi 2024 untuk pria dan wanita.

Mereka pun menyempatkan diri berfoto dengan Taeyang SF9. Isyana terlihat tampil memukau dengan mengenakan all over shearling shrunken aviator yang ikonik berkat aura warm vintage dan oversized collar-nya, yang memperlihatkan ciri khas Coach yang menonjolkan gaya muda dan autentik.

Isyana memadukan jaket shearling dengan long denim skirt yang memberikan kesan streetwear modern. Isyana memilih Coach rexy bag in signature canvas sebagai aksesorinya pada acara tersebut, yang dapat dikenakan sebagai top handle bag maupun crossbody.

Tampilannya semakin lengkap dengan Coach kenna bootie berwarna hitam yang mampu memberikan sentuhan chunky secara halus dan minimalis. The real stunning woman in that night