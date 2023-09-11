5 Potret Cantik Aurelie Moeremans, Senyumnya Bikin Adem

AURELIE Moeremans merupakan artis Indonesia yang terpilih untuk tampil membawakan lagu dangdut dalam acara gala dinner KTT ke-43 ASEAN beberapa waktu lalu. Diketahui artis cantik satu ini pun membawakan lagu Cikini Gondangdia medley dengan lagu No Comment.

Penampilan dari pemain Fitri dalam sinetron Suara Hati Ibu ini pun mengundang kekaguman dari para tamu undangan kala itu. Tidak heran, sebab paras dan suara Aurelie Moeremans memang tidak diragukan keindahannya. Tidak hanya bersuara merdu, Aurelie juga jadi idola karena pesona kecantikan parasnya.

Seperti apa potret cantik kesehariannya? Berikut ini adalah foto-foto cantik Aurelie Moeremans, dirangkum dari Instagram pribadinya, @aurelie, Senin (11/9/2023)

1. Pakai songket: Kecantikan Aurelie Moeremans memang tidak diragukan lagi. Baik tampil sederhana maupun glamor, paras ayunya pun selalu bikin kagum para penggemarnya. Bahkan, ketika ia mengenakan salah satu pakaian tradisional Indonesia, seperti kain songket dari Aceh yang membuat kecantikannya makin terpancar. Senyumannya yang tampak dari samping itu pun amat manis dan menawan!

BACA JUGA:

2. Fotogenik: Menghadiri acara ulang tahun Luna Maya, Aurelie sempat membagikan momen ketika berfoto bersama dengan Luna dan artis lainnya, seperti Aming, Erika Carlina, hingga Marianne Rumantir. Cantik dengan balutan dress hijau, Aurelie memang fotogenik ya!