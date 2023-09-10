Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 11 September: Leo Ada Situasi Tak Terduga, Virgo Belajar Melepaskan Sesuatu

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 11 September: Leo Ada Situasi Tak Terduga, Virgo Belajar Melepaskan Sesuatu
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
BAGAIMANA dengan prediksi peruntungan tanda zodiak di hari pertama pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Leo dan juga Virgo, dari ahli astrologi Sally Brompton seperti dikutip dari New York Post.

1. Leo: Apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda, namun jika Anda menganggapnya sebagai situasi yang menyenangkan, maka sebetulnya situasi tak terduga ini tetap bisa dinikmati. menikmatinya. Take it easy.

2. Virgo : Anda akan menerima sesuatu yang berharga di pekan ini, tetapi di saat yang sama para Virgo juga harus belajar ikhlas melepaskan sesuatu yang sudah menjadi keterikatan dengan diri selama ini. Ini lebih dari sekadar pertukaran yang adil, jadi sebetulnya tak perlu mencoba mempertahankan apa yang tidak lagi baik bagi diri sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)

      
