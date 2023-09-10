Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 11 September: Gemini Pikirkan Matang, Cancer Tak Sesuai Rencana

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 11 September: Gemini Pikirkan Matang, Cancer Tak Sesuai Rencana
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak di hari pertama pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Gemini serta Cancer, dari ahli astrologi Sally Brompton seperti dikutip dari New York Post.

1. Gemini: Para Gemini hari ini merasa perlu untuk melakukan sesuatu yang drastis, ini akan menjadi pemikiran utama Anda hari ini. Hanya saja, jangan melangkah terlalu jauh dan mengatakan hal-hal yang mungkin tidak dapat dibatalkan di kemudian hari.

Pikirkan semuanya dengan masak, tak perlu grasak-grusuk.

2. Cancer: Rencana hari ini mungkin tak sesuai keinginan Anda, ada kegiatan bersama yang mungkin akan terhambat hari ini. Tapi tenang, hal ini bukanlah suatu kemunduran, jadi jangan khawatir berlebihan.

Apa pun yang membuat kecewa, cobalah untuk bersikap lebih pengertian.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
