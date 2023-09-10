Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 11 September: Aries Banyak Pikiran, Taurus Santai Tak Khawatir

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |01:00 WIB
Ramalan Zodiak 11 September: Aries Banyak Pikiran, Taurus Santai Tak Khawatir
Ilustrasi zodiak Aries, (Foto: Unsplash)
A
A
A

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak di hari pertama pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Aries dan Taurus, dari ahli astrologi Sally Brompton seperti dikutip dari New York Post.

1. Aries: Senin ini diawali para Aries dengan banyak pikiran, ya Anda sedang memikirkan banyak hal saat ini dan akibatnya mungkin menjadi kurang terbuka dibandingkan biasanya. Kondisi wajar bagi semua orang, bahkan seorang Aries pun perlu menghabiskan waktu sendirian sesekali dan semakin banyak Anda berpikir sekarang, semakin banyak yang akan bisa dicapai di ke depannya.

2. Taurus: Beda dengan para Aries, justru hari ini jadi hari santai bagi para Taurus. Anda akan cenderung untuk duduk santai dan menyaksikan semuanya berjalan seperti biasa mengkhawatirkan satu hal pun.

Nikmati saja situasi yang ada, bersantai sejenak memang tak ada salahnya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement