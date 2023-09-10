Ramalan Zodiak 11 September: Aries Banyak Pikiran, Taurus Santai Tak Khawatir

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak di hari pertama pada pekan kedua September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini untuk Aries dan Taurus, dari ahli astrologi Sally Brompton seperti dikutip dari New York Post.

1. Aries: Senin ini diawali para Aries dengan banyak pikiran, ya Anda sedang memikirkan banyak hal saat ini dan akibatnya mungkin menjadi kurang terbuka dibandingkan biasanya. Kondisi wajar bagi semua orang, bahkan seorang Aries pun perlu menghabiskan waktu sendirian sesekali dan semakin banyak Anda berpikir sekarang, semakin banyak yang akan bisa dicapai di ke depannya.

2. Taurus: Beda dengan para Aries, justru hari ini jadi hari santai bagi para Taurus. Anda akan cenderung untuk duduk santai dan menyaksikan semuanya berjalan seperti biasa mengkhawatirkan satu hal pun.

BACA JUGA: 5 Zodiak Ini Berpikiran Luas dan Terbuka

Nikmati saja situasi yang ada, bersantai sejenak memang tak ada salahnya.

(Rizky Pradita Ananda)