HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Tidur Nyenyak agar Kulit Bercahaya dan Kenyal

Rayfi Azahra , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |04:06 WIB
6 Tips Tidur Nyenyak agar Kulit Bercahaya dan Kenyal
Tips Tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A

KUALITAS tidur sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan, dan dampaknya pada kulit kita tidak dapat diabaikan. Bukan hanya kualitas, kuantitas tidur yang minim pun juga mbisa menyebabkan kulit kita terlihat kusam.

Ungkapan "beauty sleep" memang benar adanya, karena istirahat yang cukup berperan penting dalam mendapatkan kulit yang bercahaya dan kenyal. Berikut adalah 6 cara efektif untuk meningkatkan kualitas tidur dan bangun dengan kulit kenyal bercahaya.

Tetapkan Jadwal Tidur yang Konsisten

Keteraturan adalah kunci dalam hal tidur, di mana ini bertujuan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Hal ini membantu mengatur jam internal tubuh Anda, meningkatkan kualitas tidur Anda.

Konsistensi dalam jadwal tidur Anda dapat meningkatkan kesehatan kulit dengan membiarkan tubuh Anda terlibat dalam proses perbaikan dan peremajaan penting di malam hari.

Buat Rutinitas Waktu Tidur Santai

Mengembangkan sinyal rutin pra-tidur yang menenangkan ke tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk bersantai. Lakukan aktivitas seperti membaca, peregangan ringan, atau mandi air hangat untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda.

Hindari layar dan lampu terang sebelum tidur, karena dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur.

Optimalkan Lingkungan Tidur Anda

Lingkungan tidur Anda memainkan peran penting dalam kualitas tidur Anda. Jaga agar kamar tidur Anda gelap, tenang, dan pada suhu yang nyaman. Investasikan kasur dan bantal nyaman yang mendukung postur tidur Anda.

Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan tirai anti tembus pandang untuk menghalangi cahaya eksternal, yang dapat mengganggu siklus tidur - bangun alami tubuh Anda.

Nutrisi dan Hidrasi

Apa yang Anda konsumsi sebelum tidur dapat mempengaruhi kualitas tidur Anda. Hindari makanan berat, pedas, atau kaya menjelang waktu tidur, karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu tidur.

