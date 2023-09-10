6 Cara Sederhana Menurunkan Darah Tinggi, Dicoba Yuk!

TEKANAN darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu penyebab utama dari timbulnya sakit jantung maupun stroke. Tanpa banyak orang sadari darah tinggi dapat merusak jantung dengan seiring berjalannya waktu, bahkan lebih parahnya darah tinggi dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan juga stroke. Anda bisa mulai menerapkan gaya hidup sehat untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

Dilansir dari Medicalnews Today, gaya hidup dapat berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi dan risiko penyakit lain. Namun, tak perlu khawatir anda dapat mulai merubah gaya hidup yang lebih sehat sehingga mampu mengontrol tekanan darah tinggi yang sedang di derita.

Berikut beberapa cara sederhana yang dapat anda lakukan di rumah untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Simak penjelasannya berikut ini. Jum’at (8/9/23).

1. Jalan kaki dan olahraga teratur

Olahraga adalah salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Olahraga teratur membantu membuat jantng lebih kuat dan efisien dalam memompa darah, sehingga menurunkan tekanan pada arteri. Anda dapat mencoba berjalan kaki selama 150 menit per minggu, atau olahraga selama 75 menit lari, dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung.

2. Kurangi Alkohol

Minum alkohol dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko beberapa kondisi kesehatan kronis, termasuk tekanan darah tinggi. Minum alkohol dalam jumlah berapa pun dapat meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengurangi asupan alkohol.

3. Kurangi asupan gula

Sebuah penelitian menunjukkan hubungan antara asupan gula tambahan dan tekanan darah tinggi. Dalam sebuah penelitian, peningkatan konsumsi minuman manis dikaitkan dengan tingkat tekanan darah yang lebih tinggi pada anak-anak dan remaja. Pemahaman terkait pengurangan konsumsi gula harus segera di terapkan bahkan kepada anak-anak, hal ini merupakan upaya untuk menekan penderita tekanan darah tinggi dimasa yang akan datang.

4. Konsumsi makanan mengandung potasium

Potasium atau kalium adalah mineral penting yang membantu tubuh untuk membuang natrium dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Makanan yang sangat tinggi potasium antara lain: sayuran berdaun hijau, tomat, kentang, ubi jalar, buah-buahan termasuk melon, pisang, alpukat, jeruk, dan aprikot, serta olahan susu seperti yogurt. Anda juga dapat mengkonsumsi ikan seperti tuna dan salmon, serta kacang-kacangan dan biji-bijian.