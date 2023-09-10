Kemenparekraf Serahkan Bantuan Dana ke 3 Desa Wisata di Sumatera Barat

SEBUAH langkah konkrit dan terobosan baru telah diambil oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pengembangan sektor Parekraf khususnya di Desa Wisata Provinsi Sumatera Barat.

Pada hari Sabtu, 9 September 2023, Kemenparekraf/Baparekraf dibawah kepemimpinan Sandiaga Salahuddin Uno secara simbolis telah menyalurkan bantuan dana Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf (DPUP) Tahun 2023 bagi 3 (Tiga) Desa Wisata dengan nominal bantuan dana masing-masing desa sebesar Rp120 juta.

Tujuan utama dari bantuan dana DPUP ini adalah untuk menciptakan ragam daya tarik wisata serta meningkatkan potensi produk ekonomi kreatif yang unggul sehingga meningkatkan peluang usaha dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

BACA JUGA: Sandiaga Ajak Anak Muda ASEAN Eksplor Keindahan Alam Indonesia

"Melalui program bantuan DPUP ini mendorong kita untuk terus semangat dan bergerak cepat dengan semangat 3G yakni Gercep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama) dan Gaspol (Garap semua potensi lapangan kerja) untuk menyerap tenaga kerja baru di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dimulai dari tatanan di tingkat desa wisata" ujar Sandiaga dalam sambutannya.

Penyerahan bantuan dana Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf (DPUP) pada kesempatan kali ini berkolaborasi dengan kegiatan Kelana Nusantara bertempat di Gedung Gebouw van Padangsche Spaarbank Kota Padang.

Lebih lanjut Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy sangat mengapreasiasi dengan berbagai program yang diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya dalam mendukung percepatan peningkatan perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan berharap melalui berbagai terobosan program di bawah kepempimpinan Sandiaga Uno, dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya dalam memperkuat ekosistem sektor Parekraf yang unggul dan produktif di Sumatera Barat.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama bantuan dana DPUP 2023 dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Akses Pembiayaan Kemenparekraf, Indriani Laratu bersama perwakilan dari 3 (Tiga) Desa Wisata penerima bantuan, yang disaksikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy, Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Oni Yulfian, dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Luhur Budianda.

Tiga desa wisata terpilih di Provinsi Sumatera Barat yang menerima bantuan dana DPUP 2023 diantaranya Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu Kabupaten Tanah Datar, Desa Wisata Saribu Gonjong Kabupaten Lima Puluh Kota dan Desa Wisata Sungai Batang Kabupaten Agam. Dana tersebut akan digunakan oleh Pemerintah desa bersama pengelola desa wisata untuk pengadaan peralatan penunjang usaha di sektor Parekraf, khususnya di bidang Atraksi Wisata, Kuliner, Fesyen dan Kriya.