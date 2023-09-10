Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Cara Makan Buah yang Sebenarnya Kurang Sehat, Baca Yuk

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |08:48 WIB
4 Cara Makan Buah yang Sebenarnya Kurang Sehat, Baca Yuk
Buah kering. (Foto: Freepik)
A
A
A

KONSUMSI buah-buahan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Buah-buahan mengandung berbagai nutrisi penting

seperti vitamin, serat, dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit.

Namun, ada beberapa cara makan buah yang sebaiknya dihindari karena dapat merusak manfaat kesehatan buah tersebut.

Berikut adalah empat cara makan buah yang sebaiknya Anda hindari, dikutip dari Cleveland Clinic, Sabtu (9/9/2023).

 

 

 smoothie

1. Jus atau Smoothie yang tidak Alami

Meskipun jus buah mungkin terlihat sehat, banyak jus komersial mengandung tambahan gula dan bisa memiliki sedikit serat. Saat buah diubah menjadi jus, seratnya hilang, dan ini dapat mengakibatkan lonjakan gula darah yang tidak sehat. Sebaiknya, pilih jus buah yang alami tanpa tambahan gula atau lebih baik lagi, makan buah secara utuh. Dimana hal ini juga berlaku pada smoothie.

 BACA JUGA:

2. Buah yang Dikeringkan

Meskipun jumlah nutrisi buah yang dikeringkan kurang lebih sama dengan buah segar. Mengeringkan buah dapat menghilangkan sebagian besar kandungan. Lebih tepatnya air dan serat yang dapat membantu kamu merasa kenyang saat makan buah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178413//
Penelitian: Makan 2 Buah Kiwi Bisa Sembuhkan Sembelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/482/3173635//jantung-PSHe_large.jpg
Camilan Enak yang Aman untuk Jantung, Bukan Seblak dan Gorengan Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/298/3165676//makanan-yDSW_large.jpg
5 Makanan Kaya Gizi Cegah Stunting Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/629/3164599//anak-5bOa_large.jpg
5 Trik Biasakan Anak Doyan Makan Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement