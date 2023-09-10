Anya Geraldine Main di Pantai Pakai Bikini, Netizen Langsung Salfok

ANYA Geraldine terpantau tengah menikmati liburan di Bali. Bukan Anya namanya kalau potretnya selama liburan tidak mencuri perhatian. Apalagi dia tak segan memamerkan penampilannya berbikini di media sosial.

Seperti pada beberapa foto yang baru saja dia unggah. Pemilik nama asli Nur Amalia Hayati itu memamerkan tampilnya saat memakai bikini di pantai.

“Agust spark,” tulis Anya dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagarm @anyageraldine.

Pakai bikini

Potret Anya Geraldine saat bermain di pantai sambil menikmati sunset. Di foto ini dia memakai two piece di mana terdiri dari two triangles pada bagian atasan dan bawahan yang menutupi bagian intim wanita.

Foto Anya dari kejauan memperlihatkan siluet tubuhnya yang terlihat sekai. Penampilan Anya di foto ini memamerkan body goals.

Main di pantai

Potret Anya saat pose di pinggir pantai. Dia bersama temannya tampil memakai bikini. Anya pun menunjukkan kaki jenjangnya sambil bermain di pinggir pantai.