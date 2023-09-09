4 Tanda Zodiak Percaya akan Soulmate, Anda Termasuk?

KATA soulmate, bagi sebagian orang hanyalah isapan jempol belaka. Sementara di sisi lain, soulmate merupakan yang sangat nyata dan dicari sepanjang hidup mereka.

Ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang begitu percaya dengan keberadaan soulmate, salah satunya tanda zodiak yang dimiliki. Menariknya, setiap zodiak memiliki alasan berbeda untuk menyakini soal soulmate. Mengutip Bustle, Minggu (10/9/2023) ini dia empat zodiak yang sangat percaya akan soulmate.

1. Cancer: Sebagai salah satu zodiak yang paling romantis, Para Cancer menyukai cinta dan menghabiskan banyak waktu untuk membayangkan siapa pasangan hidup mereka, seperti halnya memikirkan tentang pernikahan di masa depan. Bisa dibilang zodiak air ini begitu tergila-gila apa pun yang menyangkut tentang soulmate.

2. Taurus: Para Taurus dikenal sebagai orang sangat romantis dan setia. Menariknya, meski percaya akan soulmate tapi di satu sisi orang-orang Taurus juga sangat praktis dan mandiri, yang berarti mereka tidak akan memaksakan diri untuk mencari pasangan hidup jika hal itu tidak ada dalam rencana hidupnya.