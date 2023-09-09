Dijodoh-jodohkan dengan Thariq Halilintar, Inip Manisnya Penampilan Terbaru Aaliyah Massaid

AALIYAH Massaid memang tengah dijodoh-jodohkan dengan Thariq Halilintar. Bahkan, beredar gosip bahwa keduanya akan menikah. Hal itu dipicu saat dia membuat konten TikTok bersama Aurel Hermansyah.

Dalam konten itu, Aurel menggunakan backsound 'nikmati masa muda ini sebelum jadi istri orang'. Kemudian netizen menduga Aaliyah akan menikah dengan adik dari Atta Halilintar itu.

Sejak saat itu anak dari Reza Artamevia itu langsung jadi sorotan. Banyak netizen yang penasaran dengan sosoknya. Nah kali ini MNC Portal akan merangkum potret cantik Aaliyah pada postingan terbarunya. Berikut rangkumannya dari Instagram @aaliyah.massaid.

Full senyum

Aaliyah Massaid nampak cantik dalam foto ini. Penampilannya terlihat casual memakai kemeja bergaris biru yang dipadukan dengan blue jeans. Dia pose duduk sambil memberikan full senyum. Manis banget yah?

Tampil dengan makeup natural

Perempuan 21 tahun ini memilih tampilan makeup natural pada gayanya yang casual. Dia juga menggunakan lipstik oranye untuk membuatnya terlihat lebih fresh. Sementara itu, tampilan rambut Aaliyah dicurly dan digerai.