Bukan Hanya Cantik, Perempuan Pemilik 5 Zodiak Ini Juga Berotak Encer

PEREMPUAN berparas cantik dan cerdas memang menjadi idaman banyak orang. Mampu menarik hati banyak orang dengan kecantikan sekaligus otak encernya.

Kecerdasan yang dimiliki juga bukan sekedar pintar akademis, tapi juga sikap dan karakternya. Menariknya, lima zodiak tertentu punya keunggulan ini, bukan hanya cantik tapi juga pintar. Zodiak apa saja? Simak uraian singkatnya, seperti diwarta dari Astrotalk, Minggu (10/9/2023)

1. Libra: Terlahir dengan otak yang cerdas, bisa menyeimbangkan apa pun di dalam hidupnya dengan baik. Kecerdasan ini membuat orang lain sangat terpesona, terkesan dan kagum. Pemilik zodiak ini memiliki pemikiran yang tajam dan mampu menganalisa situasi dengan tenang.

2. Gemini: Para Gemini memancarkan kepercayaan diri, membuat dirinya dihormati oleh orang lain. Zodiak ini dikenal punya kemampuan komunikasi yang sangat baik, membuat para Gemini menjadi pembicara yang hebat. Apalagi biasanya perempuan Gemini lebih memilih untuk focus mengembangkan pengetahuan dan kecerdasannya.

