HOME WOMEN LIFE

Tips Merawat Sepatu Sneakers: Hindari Matahari Langsung

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |23:11 WIB
Tips Merawat Sepatu Sneakers: Hindari Matahari Langsung
Ilustrasi Sneakers. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPATU sneakers memang lebih banyak dipilih untuk menyempurnakan penampilan. Selain karena mudah digunakan, sneakers memang cocok digunakan dalam berbagai macam situasi.

Hal itu tentu saja membuat sneakers menjadi tren sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan banyak masyarakat ingin 'ikut-ikutan' membeli.

Sneakers

Meski model sepatu di pasaran beragam, ada beberapa orang yang memilih sepatu dengan desain khusus alias custom. Mereka menganggap sepatu dengan model berbeda dari orang lain menjadi kebanggaan tersendiri.

Nah bagi kamu yang memiliki rencana untuk membeli sepatu custom, sebaiknya perhatian beberapa hal agar sepatu yang kamu punya tetap awet. Penyedia jasa custom sneakers yang akrab disapa Mr S, memberikan tips bagaimana cara perawatan sneaker. Dia mengatakan perawatan untuk sepatu sneakers sebenarnya tidak sulit.

“Sebenarnya sama aja kayak (merawat) sepatu biasa. Jadi kalau kena air juga bisa, kehujanan boleh, banjir Jakarta juga boleh," ujarnya dalam acara Irressneakers & Luxury Bazaar di Atrium Mal Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan baru-baru ini.

