Ganjar Makan Malam Bareng HT di LMAC, Santap Sate hingga Soto

GANJAR Pranowo turut hadir dalam perhelatan ‘LMAC Music ForAll Fest hari kedua yang digelar di Lido Music and Art Center (LMAC), pada Sabtu malam,(9/9/2023).

Kehadiran Ganjar disambut hangat oleh sejumlah penonton yang sedang menantikan salah satu penampilan musik girl group Korea Apink. Ganjar pun duduk dekat panggung utama, bergabung bersama penonton untuk ikut menyaksikan penampilan Apink.

Selain menyaksikan penampilan Apink, Ganjar menyantap beberapa hidangan di area LMAC. Di momen tersebut, Ganjar tampil casual dengan mengenakan outfit kemeja putih polos full kancing.

Ia duduk dengan ditemani oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang juga tampak tampil kasual dengan kaos polo hitam polos. Di meja makan tempat Ganjar dan Hary Tanoesoedibjo sedang bercengkrama tersaji berbagai macam menu makanan, seperti sate dan soto.

Petugas dari Lido Lake Resort pun menghidangkan makanan sekaligus memberikan sedikit penjelasan mengenai menu yang disajikan. Senyuman dan raut wajah semringah tak pernah hilang dari diri Ganjar.

Terlebih saat Hary Tanoesoedibjo menawarkan untuk mencicipi semangkuk soto hangat di malam yang begitu dingin. Mereka pun menyantap makanan bersama-sama sembari bercengkrama santai.