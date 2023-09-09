Usung Tema Bollywood, Begini Potret Maternity Shoot Aurel Hermansyah

MATERNITY Shoot di kalangan artis sudah jadi tren sejak lama. Mereka tak melewatkan untuk berfoto di masa kehamilan jelang sang buah hati lahir. Hal itu juga yang dilakukan oleh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Melalui postingannya di Instagram, pasangan ini baru saja melakukan maternity shoot dengan mengusung tema Bollywood. Aurel memilih fotografer Rio Motret untuk mengabadikan momen tersebut.

"60 hari lagi menuju berjumpa anak kedua kami. Dua hari lagi 7 bulanan anak kedua," tulisAurel dalam keterangan foto yang dikutip MNC Portal dari Instagram @Aurelie.hermansyah.

Penasaran seperti apa potret maternity shoot Aurel Hermansyah? Berikut rangkumannya.

Mengusung tema Bollywood

Aurel dan Atta memilih tema Bollywood untuk maternity shoot anak kedua mereka. Di foto ini mereka memakai busana berwarna rose gold dari desainer Rika Wirtjes.

Busana tersebut juga memiliki aksen embroidery khas India. Tak lupa Aurel juga menambahkan beberapa aksesori dari Rinaldy Yunardi. Di foto ini Aurel pose senyum ke arah kamera sementara Atta nampak bersimpuh sambil mendekatkan wajahnya ke arah perut Aurel.

"Bimsillah semoga dilancarkan semuanya amin," kata @ul_ul***

"Sehat selalu bumil, semoga semuanya lancar," komen @ayusur***