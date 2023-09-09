Viral Istri Kanye West Jalan-Jalan Nyaris Tanpa Busana, Hanya Ditutupi Bantal Ungu

ISTRI Kanye West, Bianca Censori, kembali menjadi sorotan. Belum lama ini, Bianca bikin heboh karena asyik jalan-jalan nyaris tanpa busana saat liburan di Italia.

Potret nyeleneh Bianca itu diunggah oleh akun Twitter, @SchengenStory. Nampak desainer asal Australia ini tampil hampir bugil dan berjalan di sebalah Kanye West.

“Censori, yang telah mengenakan banyak pakaian eksentrik selama liburan di Italia, terlihat berjalan-jalan di Florence hampir bertelanjang dada,” tulis akun itu dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

Saat jalan-jalan di Italia bersama sang suami, Bianca difoto mengenakan stoking dan bodysuit berwarna kulit yang tampak sama tipisnya. Bianca hanya mengenakan bantal berwarna ungu, yang dia pegang untuk menutupi dadanya.

Berbeda dengan Bianca, Kanye West justru mengenakan pakaian serba hitam dan tudung kepala berwarna senada. Keduanya asyik jalan berdua meski banyak publik yang terkejut menyaksikan aksi mereka.

Sebelumnya, Kanye West dan Bianca Censori juga bikin heboh saat mereka berlibur di Venice. Saat itu, Kanye bikin heboh karena pamer bokong saat duduk di sebuah perahu dan menjadi tontonan publik.