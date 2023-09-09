7 Titik di Tubuh yang Harus Disemprot Jika Ingin Bau Parfum Tahan Lama

PARFUM atau cologne memang digunakan agar kita tetap berbau segar meskipun sudah beraktivitas seharian. Tapi, tentunya kita tidak mau menyemprotkan parfum terlalu banyak, apalagi ketika parfum tersebut mahal.

Pendiri HMNS Karina Innadindya menyebut, agar baunya maksimal, sebaiknya parfum disemprotkan sebanyak tujuh kali. Adapun 7 tempat tersebut, yakni dua pembuluh darah di lengan, dua ke sisi kanan dan kiri leher, dua ke bagian belakang lutut, dan satu diarahkan tepat di atas kepala, sehingga memungkinkan cairan mengalir, ke tubuh.

“Titik-titik tersebut adalah bagian tubuh yang cukup hangat sehingga parfum dapat berevaporasi atau menguap dan aromanya dapat tercium lebih maksimal,” kata Karina.

Selain tujuh poin tersebut, ada lagi jenis semprotan yang bisa memperpanjang umur parfum, terutama pada pakaian. Karina mengatakan pakaian bisa mengeluarkan aroma lebih lama dibandingkan kulit. Namun, ingatlah bahwa tidak semua parfum cocok untuk pakaian, beberapa parfum justru bisa meninggalkan noda.

“Jika ingin wanginya bertahan lebih lama, semprotkan pada pakaian karena tidak mudah menguap atau hilang seperti pada kulit. Makanya baju yang disemprot parfum bisa tetap wangi berhari-hari,” jelas Karina.