4 Tips Pilih Produk Perawatan Bayi, 100 Persen Alami Belum Tentu Baik

BAYI yang baru lahir tentunya memiliki kulit yang masih sangat sensitif. Tak heran bila dibutuhkan produk yang aman, apalagi yang bersentuhan langsung dengan kulit bayi.

Berdasarkan Indian Journal of Pediatrics, kulit bayi lebih rentan terhadap trauma dan infeksi, sehingga membutuhkan perawatan khusus. Saat ini banyak brand produk perawatan bayi yang menawarkan berbagai kelebihan yang aman.

Namun sebelum membeli sebaiknya perhatikan tips memilih produk perawatan yang aman untuk bayi. Berikut rangkumannya:

Pilih produk dengan bahan ramah lingkungan

Dokter Spesialis Anak, dr Citra Amelinda, SpA, IBCLC, MKes megatakan dalam memilih produk untuk bayi, sebaiknya yang memiliki bahan dasar ramah lingkungan. Karena selain lebih aman juga bisa ikut membantu menjaga kelestarian bumi.

“Produk dengan bahan dasar ramah lingkungan itu biasanya tidak mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga aman untuk bayi. Terlebih jika produk tersebut sudah di uji oleh berbagai lembaga yang kompeten dan mendapatkan sertifikasi,” ujar dr Citra dalam keterangan resmi produk Offspring.

Jangan tergiur dengan produk yang mengklaim alami

Banyak produk yang mengklaim bahwa produknya alami. Produk berlabel '100% Alami' belum tentu 100% bebas bahan kimia dan bahan tambahan. Sebaliknya, carilah bahan-bahan seperti lilin lebah, gliserin, Vitamin A, Vitamin E, dan ekstrak kamomil. Bahan-bahan ini jauh lebih lembut dan dibandingkan bahan lain.