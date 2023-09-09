12 Rekomendasi Night Club di Jakarta, Ini Daftar Urutan Bar Terbaik

Aktivitas di klub malam merupakan salah satu bagian lifestyle yang sangat normal khususnya di kota Jakarta. Baik itu untuk hangout bareng teman, mencari hiburan atau sekedar menghilangkan penat.

BACA JUGA: 9 Rekomendasi Klub Malam di Jakarta Selatan Terbaik

Untuk kamu yang baru pertama kali datang ke Jakarta, mungkin penasaran tentang klub terdekat atau tempat hiburan malam yang tengah hits di ibu kota. Berikut daftar rekomendasi terbaik kami:

1. House Of PATS (Party at The South)

Night Club House Of PATS (Party at The South) di Jakarta. (Foto: dok House of PATS)

Tempat Club Malam Jakarta pertama yang perlu kamu kunjungi adalah House of Pats. Sejak grand opening, House of Pats telah menjadi party spot yang hits di kalangan Gen Z.

House of Pats (H.O.P.S) merupakan outlet hasil kerja sama antara TAN Group dan kolektif party Party at the South (PATS) berasal dari Jakarta Selatan. HOPS hadir dalam nightlife Jakarta sebagai tempat yang sesuai bagi gen Z dan komunitas muda lain di Jakarta untuk bersenang-senang.

Terinspirasi dari Boiler Room yang menekankan nuansa intim, HOPS menjadi melting pot bagi performer dan pengunjung dengan berbagai latar belakang. Sebab PATS diciptakan untuk menjadi party spot for everyone.

Selain menjadi tempat intim yang cocok untuk pesta, PATS juga menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman bagi pengunjung. Menu makanan seperti "Fish & Chips", "Pizza Quattro Formaggi" dan "Beef Taco" serta pilihan koktail menyegarkan seperti "The Headshot."

Selain beraneka ragam pilihan menu, HOPS juga menawarkan Private Rooms yang ideal untuk karaoke dan acara pribadi lainnya. Dengan kombinasi kekuatan antara TAN Group dalam sektor FnB dan PATS sebagai kolektif yang aktif dalam lingkungan pesta Gen Z, Hops berhasil menjadi tempat yang cocok bagi semua orang.

Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur No.41A, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250.

RSVP : 0811-9528-991

Instagram : @pats.sudirman

2. Glass House

Foto: dok Glass House





Awalnya tempat ini merupakan ruang kosong di atas bangunan mewah The Neighbourhood, namun TAN Group berhasil merubahnya menjadi sebuah rooftop bar & garden dengan sentuhan speakeasy yang kental.

Sering dikunjungi oleh anak muda hingga kalangan ekspatriat, Glass House kini dikenal sebagai lokasi nightlife yang menawarkan berbagai pilihan minuman-minuman untuk dinikmati bersama pemandangan sunset, baik indoor maupun outdoor, serta suasana langit malam sambil diiringi hiburan Live DJ setiap harinya.

Banyak promo menarik yang tamu bisa nikmati di Glasshouse, seperti Double Trouble, yaitu pembelian 2 botol dengan harga spesial. Setiap hari rabu, pengunjung juga bisa mendapatkan Buy 1 get 1 untuk items tertentu.

Dilengkapi videotron, CDJ dan lighting fantastis yang mengiringi hiburan live DJ bergenre R&B, EDM, Common Progressive, dan Techno setiap malamnya, Glasshouse juga menawarkan venue nya sebagai lokasi untuk private party.

Alamat : Jl. Cipaku I No.85, RT.1/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170