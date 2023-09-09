Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berburu Jam Tangan Langka dari Ludovic Ballouard, Terbuat dari Osmium

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |10:30 WIB
Berburu Jam Tangan Langka dari Ludovic Ballouard, Terbuat dari Osmium
Jam Tangan Langka. (MNC)
A
A
A

JAM tangan memang bukan sekadar aksesoris pelengkap fashion semata. Banyak yang membeli jam tangan untuk tujuan koleksi atau bahkan investasi.

Tidak heran jika kemudian ada jam tangan supermahal dengan embel-embel limited edition. Ambil contoh jam tangan Osmium dari Ludovic Ballouard. Jam tangan itu terbuat dari material yang sangat istimewa yakni Osmium. Diyakini Osmium adalah logam paling langka di dunia.

Jadi tidak heran jika jam tangan yang dibuat oleh Ludovic Ballouard itu benar-benar jam tangan yang sangat istimewa. Susah didapatkan dan bahkan susah ditemukan.

Jam Tangan

"Itulah mengapa kami menghadirkan Singapore Watch Fair 2023. Pameran ini fokus pada jam yang tidak mudah ditemukan,' ujar Nelson Lee, pengagas Singapore Watch Fair.

Menariknya jam tangan dari Ludovic Ballouard bukan satu-satunya jam tangan yang bisa dilihat langsung oleh pengunjung hotel Equarius, Resort World Sentora, Singapura. Total ada 24 merek jam /tangan supermahal dan langka yang datang di Singapore Watch Fair 2023.

"24 merek di 24 jam jadi seperti selama sehari Anda akan dimanjakan dengan jam-jam tangan yang belum pernah Anda temukan. Selain itu acara ini gratis tidak dikenakan biaya," ujar Nelson Lee.

Dia mengatakan saat ini merek-merek jam tangan yang hadir di Singapore Watch Fair 2023 terkesan tidak begitu popular. Nama-nama seperti Culture Watch, Sartory Billard, Ludovic Ballouard, L'Eppe 1839, LANG 1943, Zehua Tan, hingga 2ToneVintage memang tidak begitu akrab di telinga masyarakat umum.

Padahal bagi para penggemar jam tangan supermewah dan horologi merek-merek tersebut adalah brand yang sangat penting.

"Kami sengaja menghadirkan jam tangan mewah dari merek yang jarang didengar. Tapi semuanya sudah dikurasi dengan baik dan memastikan setiap koleksinya unik," terang Nelson Lee.

"Karena memang festival ini bertujuan bagi pecinta jam tangan dan kolektor jam tangan mewah," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/612/3083207/jam_tangan_mekanik_tertipis_di_dunia_tercipta-tTjP_large.jpg
Jam Tangan Mekanik Tertipis di Dunia Tercipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077379/patek_philippe-7eSF_large.jpg
Patek Philippe Akhirnya Buat Jam Tangan Baru setelah 25 Tahun Vakum, Harganya Setara Mobil Mercedes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/194/3077326/jam_tangan_presiden_prabowo_subianto_dan_wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-84Ib_large.JPG
Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/194/3067074/jam_tangan-UIi2_large.jpg
Guys, Begini Tips Memilih Jam Tangan Otomatis untuk Dikoleksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058538/paus_fransiskus-dvRb_large.jpg
Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/612/3044352/omega_super_blue-ACXm_large.jpg
Terinspirasi Supermoon, Omega Luncurkan Jam Tangan Koleksi Terbatas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement