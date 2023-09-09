Berburu Jam Tangan Langka dari Ludovic Ballouard, Terbuat dari Osmium

JAM tangan memang bukan sekadar aksesoris pelengkap fashion semata. Banyak yang membeli jam tangan untuk tujuan koleksi atau bahkan investasi.

Tidak heran jika kemudian ada jam tangan supermahal dengan embel-embel limited edition. Ambil contoh jam tangan Osmium dari Ludovic Ballouard. Jam tangan itu terbuat dari material yang sangat istimewa yakni Osmium. Diyakini Osmium adalah logam paling langka di dunia.

Jadi tidak heran jika jam tangan yang dibuat oleh Ludovic Ballouard itu benar-benar jam tangan yang sangat istimewa. Susah didapatkan dan bahkan susah ditemukan.

"Itulah mengapa kami menghadirkan Singapore Watch Fair 2023. Pameran ini fokus pada jam yang tidak mudah ditemukan,' ujar Nelson Lee, pengagas Singapore Watch Fair.

Menariknya jam tangan dari Ludovic Ballouard bukan satu-satunya jam tangan yang bisa dilihat langsung oleh pengunjung hotel Equarius, Resort World Sentora, Singapura. Total ada 24 merek jam /tangan supermahal dan langka yang datang di Singapore Watch Fair 2023.

"24 merek di 24 jam jadi seperti selama sehari Anda akan dimanjakan dengan jam-jam tangan yang belum pernah Anda temukan. Selain itu acara ini gratis tidak dikenakan biaya," ujar Nelson Lee.

Dia mengatakan saat ini merek-merek jam tangan yang hadir di Singapore Watch Fair 2023 terkesan tidak begitu popular. Nama-nama seperti Culture Watch, Sartory Billard, Ludovic Ballouard, L'Eppe 1839, LANG 1943, Zehua Tan, hingga 2ToneVintage memang tidak begitu akrab di telinga masyarakat umum.

Padahal bagi para penggemar jam tangan supermewah dan horologi merek-merek tersebut adalah brand yang sangat penting.

"Kami sengaja menghadirkan jam tangan mewah dari merek yang jarang didengar. Tapi semuanya sudah dikurasi dengan baik dan memastikan setiap koleksinya unik," terang Nelson Lee.

"Karena memang festival ini bertujuan bagi pecinta jam tangan dan kolektor jam tangan mewah," sambungnya.