6 Potret Vittoria Ceretti yang Kepergok Ciuman dengan Leonardo DiCaprio

AKTOR Leonardo DiCaprio baru-baru ini kepergok tengah bermesraan dengan model asal Italia, Vittoria Ceretti di sebuah klub malam Spanyol. Pasca-hubungannya dengan Gigi Hadid kandas, Leo dirumorkan menjalin hubungan spesial dengan model berusia 25 tahun itu.

Bahkan, dalam foto yang beredar, Leo dan Ceretti tampak tak sungkan berciuman dan pamer kemesraan. Tak sedikit yang akhirnya dibuat penasaran dengan model cantik yang tengah dekat dengan Leo tersebut.

Nah, berikut beberapa potret cantik dari Vittoria Ceretti dikutip dari akun Instagramnya, @vittoria.

Cantik dengan halterneck dress

Sebagai seorang model, tentu membuat Vittoria terlihat cantik dengan outfit apapun. Salah satunya, daam balutan halterneck dress berikut! Lekuk tubuh semampainya tampak terekspos di balik keindahan motif dress nan atraktif dan berwarna tersebut.

Wajah cantik saat bareface

Meskipun foto bareface alias tanpa makeup, kecantikan Ceretti tampak tetap khas dan memesona. Pantas saja om Leo jatuh cinta ya!

Suka tampil simpel tapi berkelas

Karena wajah cantik dan tubuh semampainya, Ceretti tak perlu effort dalam berbusana. Bahkan, dalam balutan halterneck dress simpel seperti dalam potret berikut, penampilannya tampak tetap berkelas!