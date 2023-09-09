Kecup Mesra Arya Vasco ke Cinta Laura di Pertandingan Badminton

ARYA Vasco dan Cinta Laura akhirnya go publik dengan hubungan mereka. Keduanya terlihat mesra dan kompak, misalnya saja ketika keduanya mengikuti pertandingan olahraga bulutangkis.

Wajah semringah terlihat ketika mereka berada dalam satu tim. Momen tersebut lantas dibagikan keduanya ke akun Instagram. Berikut potret mesra Arya Vasco dan Cinta Laura, seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Seolah sedang dimabuk cinta, pasangan beda usia ini pun saling melempar tatapan penuh mesra di sela-sela pertandingan. Senyum tipis pun terlihat dari wajah masing-masing.

"We love... winning Together," tulis Cinta Laura dalam keterangan foto.