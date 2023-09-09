Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kecup Mesra Arya Vasco ke Cinta Laura di Pertandingan Badminton

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |02:24 WIB
Kecup Mesra Arya Vasco ke Cinta Laura di Pertandingan Badminton
Aryo Vasco dan Cinta Laura. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARYA Vasco dan Cinta Laura akhirnya go publik dengan hubungan mereka. Keduanya terlihat mesra dan kompak, misalnya saja ketika keduanya mengikuti pertandingan olahraga bulutangkis.

Wajah semringah terlihat ketika mereka berada dalam satu tim. Momen tersebut lantas dibagikan keduanya ke akun Instagram. Berikut potret mesra Arya Vasco dan Cinta Laura, seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Seolah sedang dimabuk cinta, pasangan beda usia ini pun saling melempar tatapan penuh mesra di sela-sela pertandingan. Senyum tipis pun terlihat dari wajah masing-masing.

Cinta Laura

"We love... winning Together," tulis Cinta Laura dalam keterangan foto.

