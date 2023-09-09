Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengenal Tanda-Tanda Skincare dan Makeup Anda Sudah Kedaluwarsa

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |17:31 WIB
Mengenal Tanda-Tanda Skincare dan Makeup Anda Sudah Kedaluwarsa
Ilustrasi Skincare. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL kedaluwarsa memang digunakan untuk menunjukkan penurunan kualitas dan efektivitas sebuah produk. Bukan hnya produk makanan dan minuman loh, tanggal kedaluwarsa juga ada di produk-produk skincare dan makeup.

Ketika tanggal kedaluwarsa produk yang tertera pada kemasannya sudah terlewati, maka dikawatirkan malah akan merusak kulit. Tapi, jika Anda tidak sadar apabila produk tersebut sudah kedaluwarsa atau belum, ada beberapa ciri yang bisa dilihat.

Dilansir dari Hindustan Times, ahli kecantikan dan kulit Dr Jatin Mittal mengatakan, pengguna kosmetik sebaiknya memperhatikan wangi, warna, dan konsistensi produk jika tidak tahu kapan produk akan kedaluwarsa. Pengguna disarankan untuk menghindari penggunaan produk jika mendeteksi bau aneh atau perubahan tampilan dan sebaiknya menggunakan produk baru.

Sebelum masa kedaluwarsa produk, produk dapat rusak jika terjadi perubahan nyata pada kualitas produk atau terdapat bau yang aneh. Normalnya, produk seperti pembersih wajah dan tabir surya bisa digunakan selama 1-2 tahun. Sedangkan pelembap bisa bertahan hingga tiga tahun.

Mittal mengatakan, produk perawatan kulit seperti toner, serum, dan scrub memiliki umur simpan yang relatif lebih pendek, berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun setelah dibuka dan terpapar udara. Produk perawatan kulit dengan umur simpan lebih pendek seperti retinol, serum vitamin C, dan benzoil peroksida mungkin hanya bertahan 3 bulan setelah produk dibuka.

Bagi pengguna yang rajin menggunakan produk setelah dibuka, Mittal menyoroti beberapa praktik utama yang perlu diingat.

1. Jaga kebersihannya

Selalu cuci tangan sebelum menggunakan produk perawatan kulit untuk menghindari kontaminasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
