Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

10 Manfaat Jalan Kaki, Salah Satunya Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |06:47 WIB
10 Manfaat Jalan Kaki, Salah Satunya Menurunkan Tekanan Darah Tinggi
Jalan kaki menyehatkan badan. (Foto: Freepik)
A
A
A

DI tengah gempuran gadget dan media sosial banyak orang terbiasa mager alias malas gerak dan hobi rebahan saja. Padahal mager tidak baik bagi kesehatan, bisa meningkatkan berat badan dan risiko berbagai penyakit kardiovaskular.

Oleh karena itu sekarang saatnya untuk bergerak aktif berolahraga demi kesehatan. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki saja sudah menyehatkan badan.

 jalan kaki

Jalan kaki bisa mencegah penyakit yang mengancam jiwa. Nah, berikut sederet manfaat hobi jalan kaki untuk kesehatan, dilansir dari laman Kemenkes RI.

 

1. Memperbaiki pencernaan

Berjalan kaki 30 menit per hari juga bisa mengurangi risiko kanker usus di masa depan, tetapi juga memperbaiki pencernaan. Saat berjalan kaki badan bergerak ikut melancarkan peristaltik usus, sehingga buang air besar lebih tertib.

Kanker usus dicetuskan pula oleh tertahannya tinja lebih lama di saluran pencernaan. Studi lain juga menyebutkan peran berjalan kaki terhadap kemungkinan penurunan risiko terkena kanker payudara.

2. Mencegah penyakit jantung

Menurut Asosiasi Jantung Amerika, berjalan kaki sama efektifnya seperti berlari dalam hal pencegahan penyakit jantung dan stroke. Aktivitas ini membantu mencegah penyakit jantung dengan menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol serta memperlancar sirkulasi darah.

3. Menurunkan tekanan darah tinggi

Jalan kaki bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah, kolesterol dan sirkulasi darah sehingga mencegah terjadinya penyakit jantung. Menurut Asosiasi Jantung Amerika, berjalan kaki sama efektifnya seperti berlari dalam hal pencegahan penyakit jantung dan stroke.

4. Mencegah penyakit diabetes

Jalan kaki juga dapat menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2 hingga 50%. Hal ini karena jalan kaki dan olahraga lainnya dapat memicu kerja otot sehingga mampu meningkatkan penyerapan glukosa.

5. Menurunkan berat badan

Berjalan kaki secara teratur dapat membantu meningkatkan respons tubuh terhadap insulin dan dapat mengurangi lemak perut. Berjalan kaki 30 menit sehari bisa membakar 200 kalori per minggunya.

 BACA JUGA:

6. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Olahraga jalan kaki dapat membantu meningkatkan jumlah sel kekebalan dalam tubuh. Sebuah studi menunjukkan bahwa seseorang yang berjalan kaki selama 30–45 menit setiap harinya, akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan mereka yang tidak olahraga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181711//lari_pagi-q8TV_large.jpg
Tangkis Mager, Ini 5 Cara Biasakan Jalan Pagi yang Manfaatnya Baik untuk Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181708//jalan_kaki-guVo_large.jpg
Dianggap Sepele, Nyatanya Rutin Jalan Kaki Bisa Kurangi Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178493//jalan_kaki-Tjkc_large.jpg
Indonesia Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Padahal Masuk Pilar Body Investment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160110//lari-lkNy_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Paling Malas Jalan Kaki di Dunia, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110//jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112//olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement