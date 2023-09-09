10 Manfaat Jalan Kaki, Salah Satunya Menurunkan Tekanan Darah Tinggi

DI tengah gempuran gadget dan media sosial banyak orang terbiasa mager alias malas gerak dan hobi rebahan saja. Padahal mager tidak baik bagi kesehatan, bisa meningkatkan berat badan dan risiko berbagai penyakit kardiovaskular.

Oleh karena itu sekarang saatnya untuk bergerak aktif berolahraga demi kesehatan. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki saja sudah menyehatkan badan.

Jalan kaki bisa mencegah penyakit yang mengancam jiwa. Nah, berikut sederet manfaat hobi jalan kaki untuk kesehatan, dilansir dari laman Kemenkes RI.

1. Memperbaiki pencernaan

Berjalan kaki 30 menit per hari juga bisa mengurangi risiko kanker usus di masa depan, tetapi juga memperbaiki pencernaan. Saat berjalan kaki badan bergerak ikut melancarkan peristaltik usus, sehingga buang air besar lebih tertib.

Kanker usus dicetuskan pula oleh tertahannya tinja lebih lama di saluran pencernaan. Studi lain juga menyebutkan peran berjalan kaki terhadap kemungkinan penurunan risiko terkena kanker payudara.

2. Mencegah penyakit jantung

Menurut Asosiasi Jantung Amerika, berjalan kaki sama efektifnya seperti berlari dalam hal pencegahan penyakit jantung dan stroke. Aktivitas ini membantu mencegah penyakit jantung dengan menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol serta memperlancar sirkulasi darah.

3. Menurunkan tekanan darah tinggi

Jalan kaki bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah, kolesterol dan sirkulasi darah sehingga mencegah terjadinya penyakit jantung. Menurut Asosiasi Jantung Amerika, berjalan kaki sama efektifnya seperti berlari dalam hal pencegahan penyakit jantung dan stroke.

4. Mencegah penyakit diabetes

Jalan kaki juga dapat menurunkan risiko penyakit diabetes tipe 2 hingga 50%. Hal ini karena jalan kaki dan olahraga lainnya dapat memicu kerja otot sehingga mampu meningkatkan penyerapan glukosa.

5. Menurunkan berat badan

Berjalan kaki secara teratur dapat membantu meningkatkan respons tubuh terhadap insulin dan dapat mengurangi lemak perut. Berjalan kaki 30 menit sehari bisa membakar 200 kalori per minggunya.

6. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Olahraga jalan kaki dapat membantu meningkatkan jumlah sel kekebalan dalam tubuh. Sebuah studi menunjukkan bahwa seseorang yang berjalan kaki selama 30–45 menit setiap harinya, akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan mereka yang tidak olahraga.