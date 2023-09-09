Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Minuman Terampuh untuk Menurunkan Asam Urat

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |04:33 WIB
6 Minuman Terampuh untuk Menurunkan Asam Urat
Jus ceri lezat.(Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT asam urat kumat, rasanya badan tak nyaman. Rasa sakit dan nyeri bisa menyerang sendi tangan, jari-jari, sendi kaki. Tingginya kadar asam urat dalam darah yang membentuk kristal hingga menumpuk di sekitar sendi, hal ini menyebabkan rasa nyeri dan pembengkakan.

Oleh karena itu agara asam urat tidak kumat, penderita asam urat harus memperhatikan minuman dan makanan yang dikonsumsinya setiap hari.

Dilansir dari Medicinenet, sangat penting untuk menjaga asupan konsumsi ke dalam tubuh, seperti minuman bagi para penderita asam urat. Nah, berikut ini sejumlah minuman yang bisa menurunkan kadar asam urat.

 air lemon

1. Air Lemon

Sebuah penelitian membuktikan bahwa air lemon atau minuman tinggi vitamin C membantu menetralkan asam urat dalam tubuh. Perasan dua buah lemon segar ke dalam dua liter air dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam tubuh. Bahkan jus jeruk pun bisa memberikan manfaat yang luar biasa, tetapin dibarengi dengan konsumsi secukupnya.

 BACA JUGA:

2. Jus Buah Ceri

Jus buah ceri mengandung antioksidan yang disebut antosianin yang bersifat anti inflamasi dan mengurangi peradangan yang berhubungan dengan asam urat. Sebuah penelitian melaporkan bahwa minum jus ceri selama dua hari menghasilkan penurunan gejala asam urat yang signifikan.

3. Susu Rendah Lemak

Minum segelas susu rendah lemak dapat menurunkan jumlah asam urat dalam tubuh. Anda dapat mengkonsumsi segelas susu rendah lemak atau yogurt untuk menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan jumlah asam urat di dalam tubuh.

 BACA JUGA:

4. Teh Hijau

Sebuah penelitian menunjukkan hasil bahwa teh hijau dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Sifat antioksidannya dapat membantu melawan peradangan yang berhubungan dengan asam urat. Anda dapat mengkonsumsi teh hijau secara rutih untuk memperoleh hasil yang optimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/298/3188322//kopi-1U3B_large.jpg
Ngopi Aman Tanpa Timbulkan Penyakit, Ini 3 Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/482/3183677//bapak-3Fqg_large.jpg
Viral, Niat Sembuhkan Asam Urat dengan Fashdu Malah Keracunan Darah hingga Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/482/3176631//sakit_leher-l4bR_large.jpg
Waspada Asam Urat di Leher, Yuk Kenali Gejalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/483/3156799//asam_urat-EB1R_large.jpg
3 Ciri Asam Urat di Leher
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/481/3096580//apakah_rambutan_aman_dikonsumsi_penderita_asam_urat-63nW_large.jpg
Apakah Buah Rambutan Aman Dikonsumsi Penderita Asam Urat? Yuk Temukan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/481/3094738//kangkung-gmOk_large.jpg
Apakah Kangkung Menyebabkan Asam Urat? Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement