Manfaat Bunga Saffron untuk Kesehatan, Turunkan Berat Badan hingga Kadar Gula

Mari ketahui manfaat bunga saffron untuk kesehatan jangka panjang. Saffron yang berasal dari bunga crocus sativus, telah digunakan sebagai rempah-rempah tradisional sejak masa silam.

Selain memberikan cita rasa unik dan warna kuning emas yang memikat, bunga saffron juga memiliki sejumlah manfaat luar biasa untuk kesehatan manusia.

Yuk simak manfaat bunga saffron untuk kesehatan dilansir dari laman Healthline, Sabtu (9/9/2023):

1. Sumber Antioksidan Kuat

Bunga saffron memiliki kandungan senyawa antioksidan seperti crocetin, crocin,dan safranal. Kandungan antioksidan ini membantu tubuh melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan merusak sel.

Dengan mengkonsumsi saffron secara teratur, dapat meningkatkan perlindungan tubuh terhadap kerusakan sel dan penyakit. Selain itu, membantu meningkatkan suasana hati dan memori otak.

2. Meningkatkan Mood dan Mengurangi Depresi

Manfaat bunga saffron selanjutnya untuk meningkatkan mood alami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam saffron dapat membantu meningkatkan produksi serotonin, neurotransmitter yang berperan dalam regulasi suasana hati. Ini dapat membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan.